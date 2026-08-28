Salvemos los Pinares de Venecia se opone frontalmente a la propuesta de Microsoft

La plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha presentado este viernes en el registro del Gobierno de Aragón 349 alegaciones a la nueva evaluación de impacto ambiental del centro de datos de Microsoft ubicado junto a Puerto Venecia, en Zaragoza, y que el Ejecutivo autonómico sacó a información pública el 30 de julio.

En concreto, la plataforma ha entregado 275 alegaciones, que se unen a las que muchas personas han registrado en línea e individualmente, de forma presencial. Además, desde este colectivo han señalado que siguen recibiendo más alegaciones que presentarán el lunes, dado que el plazo finaliza el día 1 de septiembre.

En una nota de prensa, Salvemos los Pinares ha relatado que la nueva evaluación ambiental que salió a información publica recoge cómo Microsoft quiere llevar al vertedero clausurado de la Canteras 2 millones de metros cúbicos de tierras, es decir, el 87 % del material de excavación, algo a lo que la plataforma se opone frontalmente.

De la misma forma, el colectivo ha anunciado que seguirá luchando contra la instalación de este centro de datos y ha avanzado que, con el fin de informar sobre los impactos y las repercusiones en el territorio y en la vida y salud de las personas, va a realizar una charla el 10 de septiembre en el antiguo Cine Venecia.

A su vez, han relatado que están en coordinación con colectivos afectados por otros centros de datos previstos en Aragón, con el objetivo de hacer frente a lo que han definido como una colonización del territorio para beneficio de multinacionales, bajo el pretexto de generar riqueza y puestos de trabajo, algo que, en su opinión, no corresponde con la realidad.