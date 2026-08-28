Salvemos los Pinares de Venecia se opone frontalmente a la propuesta de Microsoft
El colectivo critica la instalación de centros de datos en Aragón, alegando una 'colonización del territorio' para beneficio de multinacionales
La plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha presentado este viernes en el registro del Gobierno de Aragón 349 alegaciones a la nueva evaluación de impacto ambiental del centro de datos de Microsoft ubicado junto a Puerto Venecia, en Zaragoza, y que el Ejecutivo autonómico sacó a información pública el 30 de julio.
En concreto, la plataforma ha entregado 275 alegaciones, que se unen a las que muchas personas han registrado en línea e individualmente, de forma presencial. Además, desde este colectivo han señalado que siguen recibiendo más alegaciones que presentarán el lunes, dado que el plazo finaliza el día 1 de septiembre.
En una nota de prensa, Salvemos los Pinares ha relatado que la nueva evaluación ambiental que salió a información publica recoge cómo Microsoft quiere llevar al vertedero clausurado de la Canteras 2 millones de metros cúbicos de tierras, es decir, el 87 % del material de excavación, algo a lo que la plataforma se opone frontalmente.
De la misma forma, el colectivo ha anunciado que seguirá luchando contra la instalación de este centro de datos y ha avanzado que, con el fin de informar sobre los impactos y las repercusiones en el territorio y en la vida y salud de las personas, va a realizar una charla el 10 de septiembre en el antiguo Cine Venecia.
A su vez, han relatado que están en coordinación con colectivos afectados por otros centros de datos previstos en Aragón, con el objetivo de hacer frente a lo que han definido como una colonización del territorio para beneficio de multinacionales, bajo el pretexto de generar riqueza y puestos de trabajo, algo que, en su opinión, no corresponde con la realidad.
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