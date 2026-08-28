Aragón desafía la caída nacional con un alza del 4,6% en las ventas minoristas

Aragón ha marcado un repunte del 4,6% de las ventas del comercio minorista en julio, el más alto de todas las comunidades autónomas pese al descenso del 0,2% a nivel nacional. Con este descenso interanual, la facturación del comercio minorista regresa de nuevo a tasas negativas después del avance del 2,6% experimentado en junio.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación subieron un 0,4%, mientras que las del resto de productos aumentaron un 2,3% interanual, con avances del 2,6%, del 4,9% y del 2% en equipo personal, equipo del hogar, y salud, respectivamente.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio bajaron un 8,4% en el séptimo mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025.

Por modos de distribución, las pequeñas cadenas y el comercio electrónico recortaron sus ventas en julio un 7,1% y un 1,9% interanual, respectivamente. Por contra, las ventas subieron en las grandes cadenas (+5,1%), grandes superficies (+1,9%) y empresas unilocalizadas (+1,2%).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 0,3% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa nueve décimas inferior a la del mes anterior. Con este retroceso, las ventas, en serie desestacionalizada, rompen con 43 meses consecutivos de avances interanuales.

Las ventas bajan un 0,9% en el mes

En tasa mensual (julio sobre junio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista disminuyeron un 0,9% frente al repunte del 0,3% del mes previo.

En julio, y dentro de la serie corregida, las ventas de los productos alimenticios bajaron un 0,7%, mientras que las del resto de productos retrocedieron un 0,6%. En las estaciones de servicio, las ventas bajaron también un 0,6% en el séptimo mes del año.

En el conjunto de los siete primeros meses del año, el comercio minorista ha aumentado su facturación un 1,6% de media respecto al mismo periodo de 2025 (+1,7% en datos desestacionalizados), con incrementos del 4,8% en las grandes cadenas, del 3,8% en el comercio electrónico, del 2,5% en las empresas unilocalizadas y del 0,2% en las grandes superficies y descensos del 2,1% en las pequeñas cadenas.

El empleo echa el freno y baja tras 58 meses de alzas consecutivas

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista retrocedió en julio un 0,1% respecto al mismo mes de 2025, tasa tres décimas inferior a la del mes anterior. Con este descenso, el empleo en el comercio minorista recorta plantilla tras 58 meses consecutivos de ascensos.

Por modos de distribución, las pequeñas cadenas fueron las que arrastraron el empleo a la baja, con un recorte interanual de sus plantillas del 8,4%, en contraste con los aumentos de la ocupación registrados en las grandes cadenas (+3%), las grandes superficies (+1,1%) y las empresas unilocalizadas (+0,5%).

En términos mensuales, el empleo en el sector del comercio minorista subió en julio un 1,1%, destacando los ascensos de las grandes superficies (+2,4%) y de las grandes cadenas (+1,8%).

Las ventas aumentan en Aragón

En julio, las ventas minoristas mostraron avances interanuales en 13 comunidades autónomas más Melilla y bajaron en cuatro autonomías más Ceuta.

Los mayores repuntes se dieron en Aragón (+4,6%), Murcia (+3,1%) y Castilla-La Mancha (+2,3%), mientras que los mayores descensos se los anotaron Cataluña (-3,6%) y Comunidad Valenciana (-2,8%). En Ceuta disminuyeron un 0,4%.

En cuanto al empleo, aumentó en 15 comunidades y bajó en las dos más grandes, Cataluña (-4,2%) y Madrid (-0,6%).

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Por contra, los mayores incrementos interanuales de la ocupación se dieron en Asturias (+2,7%) y Navarra (+1,6%). En la ciudad autónoma de Ceuta el incremento de la ocupación fue todavía más elevado, con un avance interanual del 4%.