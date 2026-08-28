Aragón estrenará ayudas específicas de 400.000 euros para impulsar su industria de defensa

Aragón dará un nuevo paso en su apuesta por la industria de la defensa con el lanzamiento, por primera vez, de una línea específica de ayudas para las empresas del sector. El Ejecutivo autonómico prevé convocar en las próximas semanas un programa dotado con 400.000 euros destinado a financiar inversiones y costes vinculados al acceso de las compañías de la comunidad a este competitivo mercado y a reforzar su presencia en una industria considerada estratégica.

La iniciativa, impulsada a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), se enmarca en el desarrollo del Hub de Defensa de Aragón, impulsado por el Gobierno autonómico para aprovechar las capacidades industriales y tecnológicas de la comunidad y reforzar la colaboración público-privada. La orden reguladora de estas nuevas ayudas se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), abriendo el camino a una convocatoria que supondrá el primer programa de subvenciones específicamente diseñado para la industria de defensa en la comunidad.

Las ayudas pretenden facilitar a las empresas el acceso a algunos de los procesos necesarios para trabajar en este mercado. Entre los gastos que podrán respaldarse figuran la obtención de certificaciones y registros, la participación en licitaciones y consorcios y en programas y convocatorias nacionales y europeas, la consecución de licencias de exportación y la asistencia a ferias y eventos especializados.

La intención del Gobierno de Aragón es complementar con financiación el trabajo de formación, capacitación y acompañamiento que el IAF viene desarrollando desde el pasado año. El objetivo es ofrecer a las empresas un apoyo integral para facilitar su entrada o consolidación en el sector, desde la mejora de sus capacidades y conocimientos hasta la búsqueda de oportunidades de negocio y el respaldo económico para afrontar los costes que supone operar en esta industria.

Las ferias del sector

El Hub de Defensa de Aragón ha ido ampliando su actividad desde su puesta de largo en septiembre de 2025. En este tiempo se han abierto dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, reforzar las capacidades productivas y tecnológicas de las compañías aragonesas y, por otro, dar visibilidad a esas capacidades y facilitar el desarrollo de nuevos negocios.

Dentro de esta estrategia se han puesto en marcha programas como IAF Diverdef, dirigido a acompañar a pymes con potencial para desarrollar tecnologías y productos de uso dual; IAF Growth, orientado a facilitar el acceso a nuevos mercados a empresas ya vinculadas al sector, y el programa IAF de Certificación y Homologación, específicamente dirigido a ayudar a las compañías a obtener registros de defensa, certificaciones y sistemas de calidad.

A estas iniciativas se suma la participación de empresas aragonesas en algunas de las principales citas internacionales de la industria, como Feindef 2025 (Madrid) o Eurosatory 2026 (París), así como en jornadas sectoriales celebradas en Bruselas y Madrid y en misiones comerciales con empresas tractoras. Estas acciones se han desarrollado con la colaboración de Aragón Exterior (Arex), el IAF y la Dirección General de Industria e Innovación.

Un 'hub' con 150 socios

El crecimiento del ecosistema es uno de los principales argumentos con los que el Ejecutivo autonómico defiende la nueva convocatoria. El Hub de Defensa de Aragón suma ya 150 empresas y entidades adheridas, frente a las 113 que formaban parte de la iniciativa cuando fue presentada oficialmente hace menos de un año. Además, 110 pymes y startups han participado en programas especializados de acompañamiento y más de 250 representantes de empresas han tomado parte en ferias sectoriales y misiones comerciales.

El hub nació con la aspiración de convertir la histórica presencia de las Fuerzas Armadas en Aragón en una mayor oportunidad para el tejido económico. La comunidad cuenta con una posición logística estratégica, una importante presencia militar y capacidades industriales y tecnológicas en ámbitos como la fabricación avanzada, la electrónica, la movilidad, la logística, el espacio o la innovación.

Con estas primeras ayudas específicas, el Gobierno de Aragón pretende dar un paso más en la consolidación de ese ecosistema y facilitar que un mayor número de empresas pueda acceder a una industria que vive un momento de expansión en España y Europa.