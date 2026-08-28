Beltrán defiende la regularización de los centros de datos frente a las críticas de Aragón
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha defendido la regularización que prepara el Ejecutivo central para los centros de datos y ha rechazado las críticas del Gobierno de Aragón, que considera que los nuevos requisitos pueden poner en riesgo inversiones tecnológicas en la comunidad. De hecho, al menos diez grandes operadores cuentan con el aval del Ejecutivo autonómico para promover una treintena de centro de datos, aunque el borrador de la nueva normativa incluye una batería de exigencias que comprometen la ingeniería y el diseño de iniciativas con un alto grado de tramitación, lo que puede obligar a la modificación de estos proyectos milmillonarios en mitad de la partida.
Beltrán ha explicado este viernes a los medios que la norma busca ordenar la implantación de estas instalaciones y garantizar un uso sostenible de los recursos energéticos e hídricos. El delegado ha sostenido que el Ejecutivo aragonés está planificando la llegada de centros de datos sin tener competencias sobre recursos como el agua o la red eléctrica.
A su juicio, el Gobierno de España debe establecer una planificación que permita conocer de forma transparente las necesidades de cada proyecto en materia de electricidad, agua y empleo. "El Gobierno de España viene a suplir una carencia que se da ya a nivel nacional", ha afirmado.
Beltrán ha considerado que la regularización es necesaria ante el aumento de estas instalaciones y ha advertido que su concentración puede limitar el acceso a la energía de otras empresas.
También ha señalado que ya se está produciendo la "reventa de los derechos de uso de la energía eléctrica" y ha defendido que la nueva normativa no está dirigida contra Aragón, aunque ha reconocido que la comunidad es uno de los territorios con mayor atractivo para estos proyectos.
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