María Navarro inicia una ronda de diálogo con los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón
Los portavoces de IU, Teruel Existe, Vox, CHA, PP y PSOE se reunirán con la presidenta de las Cortes de Aragón para dialogar sobre el nuevo periodo de sesiones
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La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, iniciará este lunes una ronda de reuniones con los portavoces y representantes de los grupos parlamentarios al comienzo del nuevo periodo de sesiones.
Con esta iniciativa, la Presidencia de las Cortes de Aragón incorpora una nueva dinámica de trabajo y diálogo institucional que se desarrollará al inicio de cada periodo de sesiones, según ha indicado en un comunicado.
Los encuentros comenzarán con IU, seguirán con Teruel Existe, Vox, CHA y PP y concluirán por la tarde con el PSOE.
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