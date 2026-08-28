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María Navarro inicia una ronda de diálogo con los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón

Los portavoces de IU, Teruel Existe, Vox, CHA, PP y PSOE se reunirán con la presidenta de las Cortes de Aragón para dialogar sobre el nuevo periodo de sesiones

María Navarro Viscasillas, presidenta de las Cortes de Aragón

María Navarro Viscasillas, presidenta de las Cortes de Aragón / Miguel Ángel Gracia

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, iniciará este lunes una ronda de reuniones con los portavoces y representantes de los grupos parlamentarios al comienzo del nuevo periodo de sesiones.

Con esta iniciativa, la Presidencia de las Cortes de Aragón incorpora una nueva dinámica de trabajo y diálogo institucional que se desarrollará al inicio de cada periodo de sesiones, según ha indicado en un comunicado.

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Los encuentros comenzarán con IU, seguirán con Teruel Existe, Vox, CHA y PP y concluirán por la tarde con el PSOE.

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