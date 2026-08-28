Operación Retorno del Verano: 475.000 coches circularán por Aragón hasta el lunes

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan alrededor de 475.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas a partir de este viernes, con motivo de la operación especial Retorno del Verano, que se prolongará hasta la medianoche del lunes 31 de agosto.

Los lapsos con mayor intensidad de tráfico en Aragón se esperan entre las 16.00 y 21.00 horas de este viernes; las 10.00 y 14.00 de este sábado; las 18.00 y 21.00 de este domingo y entre las 10.00 y 14.00 y las 18.00 y 21.00 del lunes, último día del mes.

Para facilitar la circulación por las carreteras durante esta operación serán paralizadas todas aquellas que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia desde las 13.00 horas de hoy y hasta las 24 horas.00 del lunes.

Las carreteras en las que se ejecutan obras en Aragón son en la A-23 en Sabiñánigo; la N-232 entre Fuentes y El Burgo de Ebro; la N-260 en Bisaurri y en la N-260a en Sabiñánigo, la N-330 en Sabiñánigo y Villastar y la N-420 en Alfambra.

Los puntos más conflictivos serán los kilómetros 614 al 617 de la N-330 entre Lanave y Hostal de Ipiés en Huesca, donde pueden producirse retenciones por fin de autovía sentido Francia y retenciones hasta incorporación autovía sentido Huesca; los kilómetros 625 al 632 de la N-330 también en Sabiñánigo por estar en obras y la confluencia con N260a (tramo Biescas-Sabiñánigo), y en el kilómetro 405 de la A-23 en esta misma población por el tramo de autovía entre dos tramos de la N-330.

Como itinerarios alternativos, la DGT recomienda circular por la AP-68, en lugar de la A-68 (tramo Zaragoza-La Rioja); por la Z-40 Sur, si la Ronda Norte se encuentra congestionada (Zaragoza), y por la ARA-A1, que comunica N-2 y AP-2 con N-232 (Villafranca de Ebro – El Burgo de Ebro, Zaragoza).

Además por la celebración del gran premio de Moto GP en Alcañiz (Teruel) existen desvíos alternativos para que los usuarios no se vean "atrapados" por los flujos de acceso y salida, que pasan por utilizar entre Zaragoza y Castellón la autovía A-23, por Teruel Zona Norte de Castellón: A-68 (El Burgo de Ebro), A-222 (Belchite-Lécera), A-223 (Andorra-Alcorisa), A-225 (Más de las Matas-Aguaviva), CV-14 (Zorita del Maestrazgo-Morella) y N-232 (Vinaroz).Y en sentido Castellón-Zaragoza hacerlo a la inversa.

Para viajar entre Zaragoza y Tarragona se recomienda usar la AP-2, por Lérida Zona Sur de Tarragona, AP-2 Fraga, A-242, C-45 (Maials), C-12 (Mora de Ebro) y hacerlo a inversa en sentido contrario.

En Aragón estará prohibida la circulación de transportes especiales, mercancías peligrosas y vehículos especiales que no precisen autorización complementaria el domingo desde las 8.00 horas hasta la medianoche.

Con motivo de la celebración del Gran Premio de Aragón de Moto GP 2026, queda prohibida además la circulación de vehículos que transporten mercancías en general de más de 7.500 kilos de M.M.A., vehículos que precisen autorización complementaria y vehículos especiales, durante el sábado de 29 agosto de 10.00 a 20.00 horas y el domingo 30 de agosto de 8.00 a 20.00 horas en la N-211 entre Calanda y Caspe; la N-232 entre Valdealgorfa e Híjar y la A-2404 en Alcañiz, entre otras.

El delegado del Gobierno en Aragón ha llamado a extremar las precauciones y llevar el vehículo revisado, usar los sistemas de retención infantil y para adultos, el casco homologado en motocicleta, disponer de la baliza V-16 y mantener la premisa de cero alcohol al volante, además de respetar los límites de velocidad y adaptarse al ritmo del tráfico.

Además ha recordado que este viernes coinciden en Aragón el Gran Premio de Motorland en Alcañiz y una etapa de la Vuelta ciclista a España con llegada en Valdelinares, por lo que ha recomendado tener en cuenta los cortes y horarios en esas zonas al planificar el trayecto.