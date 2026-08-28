Los efectos del eclipse en Zaragoza: más de 200 consultas hospitalarias por molestias oculares en dos semanas

Verano de fenómenos anómalos en el país. Esta noche ha tenido lugar un eclipse lunar parcial que ha sido visible en España y que llega poco más de dos semanas después del eclipse total de sol al que atendió toda España. Desde entonces, 12 de agosto, el servicio de Oftalmología del hospital Miguel Servet de Zaragoza ha atendido cerca de 200 consultas de pacientes que atribuían sus molestias oculares al eclipse, pero los especialistas no han identificado ningún daño ocular provocado por este evento astronómico.

Según informan desde Sanidad, los profesionales sanitarios del Miguel Servet no han identificado por ahora ningún daño ocular derivado de la contemplación del eclipse, y en la mayoría de los 200 pacientes atendidos por molestias vinculadas a contemplar el fenómeno "no se detectó ninguna patología". Las que se diagnosticaron "obedecía a causas ajenas" al evento atronómico, puntualizan.

A las cerca de 200 consultas del Servet se suman 20 urgencias oftalmológicas que atendió el hospital Clínico de Zaragoza en la mañana del 12 de agosto, la posterior al eclipse solar. Desde Sanidad informan de que ninguna de estas consultas urgentes está relacionada con daños provocados por el fenómeno e informan de que no tienen constancia de haber registrado casos vinculados al mismo.

Según informaron los expertos , visualizar el eclipse total de sol sin tomar las medidas de seguridad necesarias podía resultar peligroso para la salud, ya que podía provocar daños permanentes por la radiación que emite. Para evitarlo se recomendó no mirarlo de manera directa y se requiró de protección ocular, unas gafas homologadas, ya que las de sol convencionales no ofrecían protección suficiente ni aún siendo muy oscuras.

Las gafas que permitieron ver el eclipse con seguridad fueron aquellas que cumplían con la norma EN ISO 12312-2 y dispusieran de marcado CE, con la condición añadida de que se encuentraran en perfecto estado y no presentaran rayaduras, perforaciones, roturas, dobleces ni otros desperfectos. Unos días antes, las autoridades de protección a los consumidores retiraron seis modelos, Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, por riesgo de lesiones oculares.

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A esta medida de seguridad se sumaron otros consejos expertos como colocarse las gagas antes de levantar la mirada hacia el sol y bajar la vista antes de quitárselas; realizar observaciones breves e intermitentes, de menos de 30 segundos, y descansar entre una y otra; no emplear radiografías, cristales ahumados, discos, negativos fotográficos, filtros caseros o gafas de soldadura no certificadas, y no mirar el sol a través de cámaras, teléfonos móviles, prismáticos o telescopios sin un filtro solar específicos colocados en la entrada del instrumento.