La XXVI Muestra de Frutas y Hortalizas de Barbastro premiará la pieza más original

Barbastro (Huesca) celebrará este sábado la XXVI Muestra de Frutas y Hortalizas con 17 expositores en la plaza del Mercado.

Este tradicional evento distinguirá a la pieza más espléndida, la más original, la mejor pieza autóctona y el mejor tomate rosa del año, en una cita que precede a las fiestas patronales de septiembre.

Entre las novedades de este año, según ha informado el Ayuntamiento, figura la incorporación de un puesto dedicado a la cebolla de Torres y otro del huerto municipal, que exhibirá algunos de los productos más destacados cultivados en el espacio habilitado en el Recinto Ferial.

El evento coincide, como ya sucedió con la XXV edición, con la degustación de 'Sábados con Sabor' del mes de agosto, en la que se ofrece gratuitamente desde las 12.30 horas tomate rosa y cebolla de Torres aderezados con sal de Naval y aceite del Somontano.

En la edición del año pasado, el premio a la pieza más espléndida se lo llevó Rubén Barrabés con una sandía de 76 kilos y el premio a la pieza más original, Abel Samitier con su bodegón 'Conjunto'.

La mejor pieza autóctona fue la cebolla de Torres de Alcanadre 'Porrón' (presentada por Lorenzo Torres) y el mejor tomate rosa lo presentó Lucía Villegas.

La jornada se completa con una comida en la que podrán participar todos los hortelanos y el investigador Ismael Ferrer, responsable de un trabajo sobre la huerta de Barbastro que prevé finalizar en los próximos meses.