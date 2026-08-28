El Gobierno de Azcón respalda la sentencia del TSJA y se compromete a reformar la normativa de inclusión esta legislatura

El Gobierno de Jorge Azcón ha expresado su "total coincidencia" y su "absoluto respeto" ante el fallo del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) que respalda jurídicamente a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). La sentencia, publicada este jueves, estima el recurso interpuesto contra el decreto que modificó el Ejecutivo de Javier Lambán (PSOE) para solo considerar ACNEAE a los estudiantes que requieren actuaciones específicas, que son aquellas medidas que implican cambios de calado como un salto de curso, y no las generales, más sutiles. El Departamento de Educación de Carmen Susín apoya la resolución judicial y se compromete a comenzar una reforma de la normativa de inclusión a lo largo de la presente legislatura.

Según han trasladado desde la consejería de Educación, la sentencia del TSJA valida las tesis del primer decreto de inclusión que implantaba una atención integral a la diversidad y en el que se valoraban todas las situaciones personales, familiares o sociales por las que un estudiante era considerado ACNEAE. De esta forma, se respaldaba a todo el alumnado con necesidades de apoyo educativo y no solo a los alumnos que requirieran actuaciones específicas, como sucedió tras la modificación del decreto que excluía a los niños con altas capacidades, trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, incorporación tardía o vulnerabilidad socioeducativa.

"Al imponer la interpretación de que sólo era ACNEAE aquel alumno al que se aplicaban actuaciones específicas, se redujo drásticamente el número de alumnos oficialmente reconocidos en Aragón y también afectó al alumnado con altas capacidades intelectuales", exponen desde el departamento que lidera la popular Susín.

Según explicaron desde Sin Límites, la asociación aragonesa de Altas Capacidades, las modificaciones en la normativa se produjeron primero en 2018, cuando el Gobierno de Lambán emitió una orden para excluir de la categoría de ACNEAE a los alumnos que necesitaban actuaciones generales, y después en 2022, cuando también bajo mandato del socialista el Ejecutivo modificó el decreto para incluir este mismo criterio ya que el TSJA había tumbado la orden publicada.

Ahora, con una nueva sentencia judicial que ha tumbado esa modificación del decreto, el Gobierno de Jorge Azcón argumenta que la intención del Ejecutivo socialista fue "liberar miles de plazas reservadas para alumnado ACNEAE en todos los centros escolares, sin tener en cuenta las necesidades objetivas del alumnado" y la sentencia es para ellos una "evidencia" de las "carencias" del cambio regulatorio del PSOE, que tildan de "despropósito". Sostienen que el nuevo fallo del TSJA ratifica jurídicamente los principios de equidad, éxito escolar y excelencia que el Ejecutivo del PP defendió y plasmó en 2014 en el decreto 135/2014, de 29 de julio.

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El Gobierno de Azcón descartó hacer modificaciones "de calado" sobre los cambios de su predecesor socialista mientras estuviera en marcha el proceso judicial. Con la sentencia judicial sobre la mesa, trasladan su voluntad de" recuperar la esencia inclusiva de la legislación de 2014 y actualizarla a las necesidades actuales de la comunidad educativa". Sostienen que el nuvo fallo del TSJA ratifica jurídicamente los principios de equidad, éxito escolar y excelencia que el Ejecutivo del PP defendió y plasmó en 2014 en el decreto 135/2014, de 29 de julio.