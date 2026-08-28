Los Monegros refuerza la señalización de su patrimonio de la Guerra Civil
La iniciativa busca hacer más visible el patrimonio de la Guerra Civil en ocho localidades, distribuyendo visitas y prolongando estancias
La comarca de Los Monegros ha instalado 22 nuevas señales viales en ocho localidades para facilitar el acceso a los vestigios del Frente de los Monegros de la Guerra Civil.
La actuación se ha desarrollado en Alcubierre, Leciñena, Lanaja, Robres, Grañén, Tardienta, Monegrillo y Albalatillo y comprende veinte señales direccionales tipo flecha y dos paneles colocados en la carretera A-129 para indicar la entrada a la ruta.
La nueva señalización permite localizar enclaves como el aeródromo Alas Rojas, el búnker de Lanaja, la posición de Santa Quiteria en Tardienta, el refugio antiaéreo de Monegrillo y las posiciones de La Pajera, Monte Irazo y las Tres Huegas, en la Sierra de Alcubierre, además del Centro de Interpretación de la Guerra Civil en Aragón de Robres.
Las señales están fabricadas en acero galvanizado y en color marrón, siguiendo el modelo establecido en el Manual de Señalización Turística de Aragón.
La consejera comarcal de Turismo, Ana Belén González, ha explicado que la iniciativa pretende hacer “más visible y accesible” este patrimonio, distribuir las visitas por el territorio y favorecer que los viajes prolonguen sus estancias para generar un mayor impacto económico en los municipios de la zona.
Esta actuación se suma a la renovación de paneles informativos y la puesta en marcha de un sistema gratuito de audioguía en castellano, inglés y francés.
Coincide con el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil y con las dos décadas transcurridas desde la inauguración de la Ruta Orwell, uno de los proyectos pioneros en España en la recuperación de espacios relacionados con el conflicto.
Además, el año que viene se cumplirán 90 años de la estancia del escritor británico en el Frente de Los Monegros, experiencia que plasmó en ‘Homenaje a Cataluña’ y que estuvo ligada a sus vivencias en la sierra de Alcubierre.
El Frente de los Monegros está reconocido como la primera ruta de Memoria Democrática de Aragón y la comarca pretende consolidar este recorrido de norte a sur como un itinerario de patrimonio, historia y memoria que atraiga visitantes a municipios alejados de flujos turísticos.
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