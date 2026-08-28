El refugio de Antonio Lobato en Aragón: una catedral de piedra donde ha perdido su miedo a las alturas

Antonio Lobato, el comentarista más popular de Fórmula 1 de nuestro país ha elegido Aragón para disfrutar de una jornada de 'relax' y aventura. El destino elegido han sido los Mallos de Riglos, que se encuentran a tan solo cuarenta kilómetros de Huesca. Lobato, según ha relatado en su perfil de Instagram, se ha atrevido con unas jornadas de escalada en las que ha superado su "vértigo". Esta zona es uno de los entornos más espectaculares del territorio nacional para disfrutar de este tipo de actividades de altura.

Los Mallos de Riglos son unas imponentes formaciones geológicas con paredes verticales desplomadas hasta 350 metros de altura sobre el nivel de suelo. Este patrimonio natural de color rojizo, se encuentra a orillas del río Gállego junto a la localidad de Riglos. La historia de los Mallos se remonta a cuando fueron levantados por la orogenia alpina, iniciada hace unos 65 millones de años, cuando se fomaron los Pirineos.

Ha superado su vértigo

Lobato ha podido superar sus miedos con esta actividad de escalada en Riglos. "Días de “relax” disfrutando en Riglos. Escalando con buenos amigos y compartiendo momentos que jamás se olvidarán. Definitivamente ya no tengo vértigo, ha señalado. Precisamente, esta misma zona ha estado en el foco de todos en las últimas semanas por el incendio que calcinó 14.500 hectáreas, siendo el segundo peor incendio en la historia de Aragón.

Bomberos en el incendio forestal de las Peñas de Riglos. / Jaime Galindo

Paredes rocosas formadas por la erosión del agua

La posterior erosión del agua los ha ido aislando y modelando, dando lugar a las actuales paredes rocosas gigantes que están repartidas por la cara sur de las sierras exteriores del Prepirineo. Los mallos del Prepirineo aragonés están protegidos bajo la figura del Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Aguero y Peña Rueba.

Aunque los más conocidos son los de Riglos, en esta misma zona se pueden encontrar algunas localidades muy próximas a estas estructuras tan particulares como pueden ser Agüero, Vadiello, Murillo de Gállego y el Salto de Roldán, entre otros.

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Fauna variada en el territorio

Como consecuencia de la orografía del territorio, unas cimas redondeas gran altitud, sobrevuelan constantemente buites y otras aves rapaces autóctonas del Pirineo. Algunos de los escaladores que viajan hasta Aragón para disfrutar de la escalada, también lo hacen para avistar a estas aves tan singulares. Sólo en Riglos se han marcado unas 200 vías de escalada, la mayoría de elevada dificultad.