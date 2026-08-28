Santa María de la Peña se reúne para dar las gracias después del incendio: "Queremos volver a recuperar la normalidad"

Después de días marcados por el miedo, la incertidumbre y un paisaje completamente transformado por las llamas, los vecinos de Santa María de la Peña han decidido volver a reunirse. El objetivo no es celebrar que el incendio ya ha quedado atrás, ya que sus consecuencias seguirán presentes durante mucho tiempo. Pero quieren reencontrarse, compartir estos momentos y, sobre todo, dar las gracias a quienes estuvieron al pie del cañón en los peores momentos.

La iniciativa parte de los propios vecinos y nace con un objetivo muy concreto, que es agradecer el esfuerzo de todas las personas que ayudaron durante la emergencia. Fernando Ferrer, vecino de Santa María y uno de los impulsores de este acto, explica que "el encuentro pretende reconocer a todo el que aportó su granito de arena". Entre ellos estarán invitados la Unidad Militar de Emergencias (UME), las brigadas forestales, los bomberos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero el homenaje también quiere poner foco en una ayuda más cercana y propia de estos pequeños municipios como es la de los vecinos. "Somos pueblos muy pequeños, y el apoyo vecinal, la colaboración o la ayuda, siguen muy presentes en nuestra vida", explica Fernando.

Muchos habitantes de estos municipios no pudieron participar directamente en las labores de ayuda, ya que algunos se encontraban fuera o tuvieron que abandonar sus casas por las circunstancias. Por ello, ahora buscan que todos puedan participar de alguna manera en este acto colectivo, en una jornada que servirá para homenajear a quienes facilitaron recursos y apoyo. "Queremos dar las gracias a vecinos, alcaldes y ayuntamientos de los municipios afectados. Además de reunir a todos para volver a recuperar algo de normalidad tras el fuego", cuenta Fernando.

Cartel oficial del acto que va a tener lugar en Santa María de la Peña este próximo sábado / Servicio Especial

La propuesta tendrá un marcado carácter emocional. Los organizadores han preparado la lectura de un manifiesto el próximo sábado 29 a las 19.00 horas, que irá seguido de una actuación del conjunto jotero Grupo D'Aragón con el que llevan contando cerca de 20 años. "Han preparado un acto especial con muchísima emoción. Es muy bonito", destaca el organizador. Con este encuentro, además, se pretende recuperar los vínculos después de la profunda huella que ha dejado lo vivido, y que el paisaje no deja olvidar fácilmente: "Mucha gente lo está pasando muy mal. Vamos a tratar de sacar algo positivo de esto, porque vamos a verlo muchos años más".

Justamente por eso han querido aprovechar este fin de semana para encontrarse. La idea surgió la semana pasada, cuando el incendio todavía no se había dado por extinguido y los equipos continuaban trabajando para refrescar las zonas afectadas, a causa de esto, el tiempo para organizarlo ha sido escaso, pero el momento era el adecuado. "Es el último fin de semana que estamos todos los vecinos antes de volver a la rutina. Teníamos que reservarlo y celebrar algo especial, sobre todo, tras los días que hemos vivido", cuenta Fernando.

El acto será sencillo y tendrá un carácter fundamentalmente vecinal, con intención de mantener una celebración cercana organizada por vecinos para vecinos. La cita se celebrará con precaución, ya que la emergencia todavía deja problemas prácticos en la localidad: "Seguimos sin agua potable y las infraestructuras del pueblo son sencillas. No queríamos hacer nada que pudiera suponer un riesgo". Por esto, los organizadores apelan a la responsabilidad y el sentido común para que todo salga según lo previsto. Tras el homenaje, vecinos tanto de Santa María de la Peña como del resto de pueblos afectados podrán compartir una pequeña merienda, creando un momento de unión, aunque sea por unas pocas horas.

El incendio forestal alteró la vida de numerosos pueblos, como también es el caso de Bailo, municipio que tuvo que cancelar sus fiestas patronales previstas del 12 al 16 de agosto. Ante la situación, la comisión de fiestas decidía organizar una comida popular que tendrá lugar el próximo sábado 29 de agosto. La jornada contará con una rifa, un bingo y torneos de guiñote y Rummikub, como una forma de volver a juntarse después de unos días marcados por el miedo, la pena y la impotencia.

Porque en unos pueblos donde la ayuda entre vecinos sigue siendo una parte esencial de la vida cotidiana, reunirse después del fuego es también una manera de empezar a reconstruir. No solo lo que las llamas destruyeron, sino también el ánimo de quienes todavía tienen que convivir con sus consecuencias.