Estas son las gasolineras más caras y más baratas en Aragón

La operación retorno de finales de agosto llega con fuertes diferencias en el precio de los carburantes en Aragón. Mientras algunas estaciones de servicio de las tres provincias sitúan el litro de diésel prácticamente en los dos euros, otras mantienen tarifas sensiblemente más bajas, especialmente las gasolineras de bajo coste y determinados surtidores vinculados a supermercados y cooperativas.

El encarecimiento se deja notar sobre todo en el gasóleo. A diferencia de lo ocurrido en 2022, cuando la subida de los combustibles estuvo marcada por el inicio de la guerra de Ucrania, la presión se concentra ahora especialmente en el diésel, que en algunos puntos de Aragón se queda a solo una milésima de alcanzar la barrera de los dos euros por litro.

Las estaciones de servicio de Repsol en Formigal y Bielsa, ambas en la provincia de Huesca, y la de Avia en Boltaña marcaban este 26 de agosto un precio de 1,999 euros por litro de gasóleo. Se trata de los importes más elevados entre los citados, aunque sin llegar a superar la barrera psicológica de los dos euros.

Surtidores en una gasolinera / El Periódico

En la provincia de Zaragoza, uno de los precios más altos se encontraba en la estación de servicio de Moeve —la antigua Cepsa— de Tarazona. Hace dos días, el litro de diésel se situaba allí en 1,969 euros, coincidiendo además con las vísperas de las fiestas en honor a San Atilano, unas fechas en las que la celebración del Cipotegato concentra un importante volumen de visitantes en la cabecera del somontano del Moncayo.

Ese mismo precio, 1,969 euros por litro, se registraba en otra estación de Moeve situada en Villanueva de Gállego, junto a la A-23. En Teruel, por su parte, la estación operada por Galp en Andorra alcanzaba los 1,966 euros por litro de gasóleo.

La gasolina 95 también registra diferencias importantes

Aunque el diésel protagoniza los precios más elevados, la gasolina de 95 octanos también presenta diferencias relevantes dependiendo del punto de Aragón en el que se reposte. En la provincia de Zaragoza, la estación de servicio de Tarazona citada anteriormente marcaba también el precio más alto para este combustible, con 1,879 euros por litro.

La misma cifra, 1,879 euros, se registraba en el área de servicio del Bajo Cinca, en Fraga, que se situaba así como el punto más caro de la provincia de Huesca entre los mencionados. En Teruel, el precio más alto señalado correspondía nuevamente a Andorra, donde el litro de gasolina de 95 octanos alcanzaba los 1,835 euros.

Family Energy y Plenergy, las más baratas para gasolina en Zaragoza

Frente a estos precios, las diferencias pueden ser importantes para quienes buscan reducir el coste de llenar el depósito. En Zaragoza, las opciones más económicas para repostar gasolina de 95 octanos vuelven a encontrarse en las estaciones low cost de Family Energy y Plenergy situadas en el entorno de Plaza. Ambas fijan el litro en 1,519 euros.

Ese precio se mantiene incluso por debajo del coste medio que registraban las estaciones de servicio aragonesas antes de la escalada de precios del verano. En el caso del diésel, la alternativa más económica señalada en Zaragoza se encuentra en el Alcampo de Los Enlaces, donde el litro se vende a 1,669 euros.

La comparación muestra una importante brecha entre unos surtidores y otros. Mientras el gasóleo llega a situarse en 1,999 euros por litro en varios puntos del Pirineo oscense, en Zaragoza puede encontrarse a 1,669 euros.

BonÀrea ofrece la gasolina más barata en Huesca

En la provincia de Huesca, las estaciones de BonÀrea de Fraga y Binéfar se sitúan como las opciones más económicas para quienes utilizan gasolina de 95 octanos. En ambos casos, el precio es de 1,527 euros por litro. Para los vehículos diésel, el punto más económico mencionado se encuentra en la cooperativa de Santalecina. Los precios contrastan especialmente con los de Formigal, Bielsa y Boltaña, donde el gasóleo se situaba en 1,999 euros por litro.

Alcañiz y Cella concentran los precios más bajos de Teruel

También existen diferencias importantes dentro de la provincia de Teruel. Para repostar gasolina de 95 octanos, la opción más barata se encuentra en el BonÀrea de Alcañiz, donde el litro marca 1,533 euros. En el caso del gasóleo, el precio más bajo señalado corresponde a la estación de Subigas de Cella, con 1,678 euros por litro. En el extremo contrario aparece la estación de Galp de Andorra. Allí, el diésel alcanza los 1,966 euros por litro y la gasolina de 95 octanos se sitúa en 1,835 euros.

Así, el coste de llenar el depósito durante la operación retorno puede variar de forma considerable en función de la estación elegida. Con el diésel acercándose a los dos euros en algunos puntos de Aragón, las estaciones low cost, los supermercados y determinadas cooperativas vuelven a concentrar algunas de las alternativas más económicas para los conductores.