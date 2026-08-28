Teresa Ladrero: «Las fiestas de la Virgen de la Oliva de Ejea se construyen entre todos»

Pregunta: Ejea de los Caballeros se prepara para celebrar del 29 de agosto al 6 de septiembre las fiestas de la Virgen de la Oliva. ¿Cómo se preparan y qué destacaría especialmente del programa?

Respuesta: Nos preparamos con mucha ilusión y con responsabilidad. Son nueve días en los que Ejea se transforma. Una programación compuesta por casi 200 actos y que ofrece espacios para todos: tradición, cultura, deporte, actividades infantiles y familiares, juventud, peñas, espectáculos taurinos y música.

Pregunta: La Coral Polifónica Ejea será este año la encargada del pregón. ¿Qué motivó su elección?

Respuesta: Este año la Coral Polifónica celebra su 75 aniversario y es una ocasión extraordinaria para reconocer una trayectoria que forma parte de la historia de Ejea. Durante 75 años ha llevado el nombre de nuestro municipio a muchos escenarios y cientos de ejeanos han formado parte de ella. Es una historia colectiva y de generaciones unidas por la música.

Pregunta: Las fiestas de Ejea se caracterizan por una programación muy extensa y dirigida a públicos muy diferentes. ¿Cómo se consigue mantener ese equilibrio entre tradición, grandes espectáculos, peñas, jóvenes, mayores y familias?

Respuesta: Entendiendo que las fiestas son de todos. El Ayuntamiento coordina y pone recursos, pero las fiestas se construyen con peñas, asociaciones y vecinos. Los encierros, la ofrenda a la Virgen de la Oliva, los gigantes y cabezudos o la música de calle conviven con conciertos, propuestas juveniles y actividades familiares. Esa mezcla es una seña de identidad que nos enorgullece.

Pregunta: En estas fiestas destaca también la programación taurina.

Respuesta: Este año la Feria Taurina de Ejea presenta corridas de toros, una corrida de rejones, un concurso de recortadores con anillas, otro concurso de roscaderos, además de otros actos menores. Este año, la presencia del joven torero Aarón Palacio es un destacado elemento de atracción, además de figuras consagradas como Perera o Castella. Unido todo ello a los encierros, al concurso de desencajonamiento de reses bravas y el concurso de ganaderías, el programa taurino resulta altamente atractivo.

Pregunta: Otro aspecto destacado de estos días es la amplia programación musical, este año con 29 actuaciones. ¿Cómo lo consiguen?

Respuesta: La música es esencial y apostamos por la variedad de estilos, horarios y públicos. Este año tendremos conciertos de La La Love You, Leire Martínez o Los 40 Urban, junto a orquestas, grupos de versiones, DJs, charangas y artistas y formaciones vinculados a nuestro territorio.

«La diversión es compatible con el respeto: cuidemos a las personas y los espacios públicos» Teresa Ladrero — Alcaldesa de Ejea de los Caballeros

Pregunta: Las fiestas suponen también uno de los momentos de mayor actividad para la hostelería y el comercio. ¿Qué impacto económico tienen para Ejea?

Respuesta: Durante estos nueve días aumenta la actividad de hostelería, comercio, alojamientos y servicios. Recibimos visitantes de Aragón y toda la geografía nacional. Son una oportunidad de dinamización económica para nuestros establecimientos y profesionales.

Pregunta: Pero también obligan a reforzar limpieza, seguridad y servicios. ¿Qué dispositivo especial se prepara para este año?

Respuesta: El trabajo municipal empieza mucho antes del cohete. La brigada municipal refuerza el montaje de escenarios, vallados y espacios. La limpieza viaria se refuerza e intensifica. En materia de seguridad ciudadana, la Junta Local ha preparado un dispositivo específico, con mayor presencia de Policía Local y colaboración de la Guardia Civil. También contamos con Protección Civil y servicios sanitarios. Sin su esfuerzo, junto al de muchas otras personas voluntarias, sería imposible disfrutar de estos mágicos días.

Pregunta: ¿Qué mensaje trasladaría a los ejeanos para que estas fiestas sean también unas fiestas seguras, respetuosas e inclusivas?

Respuesta: Que disfrutemos mucho, pensando también en los demás. La diversión es compatible con el respeto: cuidemos a las personas y los espacios públicos, hagamos un consumo responsable y prestemos atención a los menores. Tolerancia cero ante cualquier comportamiento incívico. La seguridad es responsabilidad de todos. Nos merecemos unas fiestas de las que todos podamos sentirnos orgullosos.