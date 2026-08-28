El verano dispara los precios de la gasolina en Aragón: llenar el depósito de diésel se encarece 17 euros desde julio

El verano, periodo vacacional por excelencia, ha servido a las petroleras para disparar los precios de los combustibles con la justificación del shock derivado de la guerra que comenzó en Irán hace seis meses. Llenar un depósito de gasolina de 95 octanos en Aragón cuesta de media 10 euros más que en la primera semana de julio, un encarecimiento todavía más pronunciado en el caso del diésel, cuyo repostaje para un depósito de 50 litros se ha encarecido 15 euros desde la primera operación salida del estío. Después de una trayectoria alcista durante dos meses, el encarecimiento del gasóleo se podría detener en septiembre con la entrada en vigor de una rebaja adicional de 10 céntimos el litro por el escudo anticrisis.

Los bolsillos de los conductores han sufrido el encarecimiento de un 20% desde julio con unos precios que se encaminan hacia el máximo anual, alcanzado semanas después del cierre del estrecho de Ormuz tras la ofensiva inicial de Estados Unidos e Israel a Irán. Las estaciones de servicio aragonesas ofrecen un precio medio de 1,73 euros por repostar gasolina de 95 octanos, el combustible más habitual, lo que supone que para llenar un depósito un consumidor debe abonar algo más de 86 euros. Realizar el mismo gesto a principios de julio costaba 76 euros, según los últimos datos disponibles en el geoportal de gasolineras del ministerio de Transición Ecológica.

El precio medio del litro de diésel en Aragón se sitúa en 1,86 euros, lo que implica un desembolso 93,25 euros para llenar un depósito de 50 litros

Sin embargo, los usuarios que utlizan vehículos propulsados por diésel (gasóleo A) han sufrido un roto todavía mayor en sus economías. El precio medio del litro se sitúa en 1,86 euros, lo que implica un desembolso 93,25 euros para llenar un depósito de 50 litros. Dicho de otro modo, cada repostaje es 17 euros más caro que hace dos meses para un combustible especialmente sensible para las empresas logísticas. De hecho, la subida del precio de los carburantes es la principal causante de una inflación que ha saltado por encima del 4% en el mes de agosto, bastante por encima de los meses precedentes.

Un conductor echa gasolina en una estación de servicio de Zaragoza, este viernes. / Jaime Galindo

El encarecimiento se produce en un contexto de récord de beneficios de las petroleras en España. Repsol casi cuadruplicó su margen de ganancias en el primer semestre del año con un registro positivo de 2.201 millones de euros, mientras que Moeve creció un 41% tras lograr un saldo a favor de 458 millones en la primera mitad de 2026. Sin embargo, la dinámica alcista del gasóleo podría detenerse con la llegada de septiembre. El próximo martes se activará la rebaja sobre el impuesto de hidrocarburos al diésel hasta los 20 céntimos por litro (ahora mismo el descuento es de 10 céntimos). Esto se debe a que, en julio, este combustible registró un encarecimiento del 15% de crecimiento interanual, lo que habilita la rebaja incluida en el decreto anticrisis por la guerra de Irán.

El litro de diésel, al borde de los dos euros en varios surtidores

Los consumidores aragoneses afrontan de este modo una operación retorno de finales de agosto con surtidores que rozan los dos euros en varios puntos de las tres provincias aragonesas. Al contrario que en la escalada de precios de 2022, cuando el coste se disparó por el inicio de la guerra de Ucrania, el encarecimiento se concentra en el diésel, cuyo precio por litro roza los dos euros. Ninguna estación de servicio quiere desmotivar a la clientela brincando esa barrera psicológica, como ocurre en la estaciones de servicio de Formigal (Repsol), Bielsa (Repsol) o Boltaña (Avia), que marcaban este 26 de agosto un precio para el litro de gasóleo de 1,999 euros.

La estación de servicio de Moeve (antes Cepsa) en Tarazona marcaba hace dos días un precio por litro de 1,969 euros, justo en vísperas del inicio de sus fiestas en honor a San Atilano, cuando el Cipotegato congrega el mayor volumen de visitantes en cabecera del somontano del Moncayo. Ese mismo precio registraba el surtidor de la misma empresa en Villanueva de Gállego, a los pies de la A-23. En la provincia de Teruel, la gasolinera de Andorra que opera Galp se va hasta los 1,966 euros.

En el caso de la gasolina de 95 octanos, la estación de servicio turiasonense marca también el precio más alto (1,879 euros) en la provincia de Zaragoza, mientras que el área de servicio del Bajo Cinca, en Fraga, registra el tope de Huesca calcando el precio, y la de Andorra hace lo propio en Teruel con un coste del litro a 1,835 euros.

Las gasolineras más baratas de Aragón

Con los precios de los carburantes al alza, no son pocos los que optan por buscar las opciones más económicas para repostar y minimizar el roto en los bolsillos. Las estaciones más baratas para repostar gasolina de 95 octanos son, una vez más, las low cost de Family Energy y Plenergy en el entorno de Plaza. Ambas marcan un precio de 1,519 euros por litro, incluso por debajo del precio medio de las estaciones de servicio de Aragón antes de la escalada del verano. En el caso del diésel, lo más conveniente para el bolsillo es repostar en el Alcampo de Los Enlaces, donde el litro marca 1,669 euros.

En la provincia altoaragonesa, los surtidores de BonÀrea en Fraga y Binéfar son los más baratos para la gasolina (1,527 euros), mientras que en para repostar gasóleo el lugar más económico es la cooperativa de Santalecina. Y en Teruel, lo más conveniente es acercarse hasta el BonÀrea de Alcañiz para llenar el depósito de gasolina 95 octanos (1,533 euros el litro), y hasta Cella para echar diésel (1,678 euros en el surtidor de Subigas).