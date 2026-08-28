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Más de 1.400 niños disfrutan de las colonias urbanas Zaragalla en Zaragoza

El programa municipal zaragozano, que combina ocio educativo, deporte y piscina, ha contado con una inversión de casi 700.000 euros este verano

Los cabezudos protagonizaron la última fiesta de las colonias.

Los cabezudos protagonizaron la última fiesta de las colonias. / Ayuntamiento de Zaragoza

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Un total de 1.457 niños y niñas han participado durante los meses de julio y agosto en las colonias urbanas Zaragalla, impulsadas por el Ayuntamiento de Zaragoza para facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha participado este viernes en la fiesta de fin de colonias, organizada con cabezudos en el Colegio Público de Educación Especial Alborada, que este año se ha incorporado como nueva sede del programa.

El Ayuntamiento de Zaragoza ofertó este verano un total de 4.630 plazas de Zaragalla, un programa dirigido a menores de entre 3 y 14 años que combina ocio educativo, deporte, actividades al aire libre, piscina y servicio de comedor.

"Detrás de cada plaza hay una familia que necesita poder organizar su verano y un niño o una niña que tiene derecho a disfrutarlo", ha señalado Orós, quien ha destacado que Zaragalla permite "conseguir las dos cosas" y ha defendido que el consistorio siga impulsando este recurso cada verano.

700.000 euros de inversión municipal

El programa ha contado este año con una inversión municipal de casi 700.000 euros, unos 30.000 euros más que en la edición anterior, y las actividades se han desarrollado en distintas instalaciones deportivas de la ciudad.

Durante agosto, el programa ha incorporado además Zaragalla Especial, destinado a niños y niñas con necesidades educativas especiales y desarrollado en los colegios públicos de educación especial Jean Piaget y Alborada.

En total, se han ofertado 86 plazas, 47 en el Jean Piaget y 39 en Alborada, que han registrado 430 asistencias durante el mes de agosto.

"Queremos que todos los niños y niñas tengan su espacio en Zaragalla y que las necesidades de cada familia no sean una barrera para disfrutar del verano", ha subrayado Orós, quien ha señalado que la incorporación del CEE Alborada como sede "no es casualidad".

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La programación de las colonias ha incluido juegos, actividades educativas, deporte, piscina y propuestas al aire libre, además del servicio de comedor, con contenidos adaptados a las distintas edades y orientados a fomentar la autonomía, la creatividad, los hábitos saludables y la convivencia.

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