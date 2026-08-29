Benasque señaliza durante las tormentas como zona inundable el área donde irá el polémico telecabina

La asociación Sos Ribagorza, contraria a la instalación del telecabina que unirá Benasque con la estación de esquí de Cerler, mantiene su postura crítica frente a un proyecto que, según el consistorio, podría estar operativo el próximo invierno. La entidad insiste en la peligrosidad de la infraestructura, a pesar de que los juzgados han rechazado sus peticiones de paralización de los trabajos. Desde el colectivo califican de «sorprendente» que, durante los avisos de tormenta, la propia Policía Local señalice como zona inundable el área sobre la que presentaron alegaciones por su riesgo.

Asimismo, la agrupación señala que el ayuntamiento habilita aparcamientos en los prados circundantes para el estacionamiento de cientos de vehículos y caravanas, argumentando que dichos terrenos pueden transformarse en una zona embalsada en caso de precipitaciones intensas. «Es algo que daría risa si no fuera porque el proyecto sigue adelante derrochando fondos públicos», ironizan desde Sos Ribagorza.

Respecto al ámbito judicial, insisten en que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca anuló la aprobación del proyecto al determinar que la terminal de salida se sitúa en una zona inundable y constatar la ausencia del informe de viabilidad económica obligatorio. Por ese motivo lamentan que el consistorio haya recurrido la decisión para continuar con las obras. A este respecto, se evoca la resolución judicial que señalaba que elaborar dicho estudio a posteriori «tiene la utilidad de una curiosidad».

De hecho, la agrupación critica la gestión del consistorio ribagorzano y cuestiona este propio análisis de viabilidad de la infraestructura. Según sus afirmaciones, el Gobierno de Aragón ha aprobado una subvención, respaldada por PP y Vox, superior a los 5.000 euros diarios para cubrir el déficit inicial de funcionamiento de la instalación.

En este sentido, sostienen que los aragoneses "van a ser pagamos también este capricho" tras haber mal empleado ya 17 millones de fondos públicos en esta polémica telecabina. Los integrantes de Sos Ribagorza insisten en que el municipio de Benasque no requiere de este proyecto "para alcanzar un desarrollo sostenible" y creen que todavía se puede dar marcha atrás ante la instalación turística. En este sentido proponen como alternativa desmantelar el equipamiento y el traslado de toda la estructura a la propia estación de Cerler, junto con la restitución ambiental del entorno afectado.