Las hipotecas vuelan en Aragón mientras el euríbor vuelve a encarecer el crédito

El mercado hipotecario aragonés mantiene una fortaleza que empieza a contrastar con el nuevo escenario que se abre para el crédito. La comunidad registró entre enero y junio 6.737 hipotecas sobre viviendas, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2025 y su mejor primer semestre en quince años, según los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Solo en 2010 y 2011 se registraron más operaciones en la primera mitad del año.

El dato confirma la resistencia de la demanda de vivienda, pero llega justo cuando las condiciones financieras vuelven a endurecerse. El euríbor, principal referencia de las hipotecas variables, ha acelerado su escalada durante el verano y apunta a cerrar agosto en torno al 2,95%, rozando de nuevo la barrera del 3%.

La actividad hipotecaria incluso ganó impulso en junio. Durante el mes se constituyeron 1.347 préstamos sobre viviendas en Aragón, un 3,3% más que los 1.304 de junio del pasado año y uno de los registros más elevados de los últimos ejercicios. El volumen de operaciones permitió consolidar un primer semestre en máximos desde la salida de la crisis financiera.

Pero el crecimiento más llamativo se encuentra en el dinero movilizado. Las entidades financieras prestaron 185,6 millones de euros para la compra de vivienda en junio, un 9,7% más que un año antes. En el conjunto del semestre, el capital concedido alcanzó los 897,8 millones de euros, un 10,8% más que en la primera mitad de 2025.

Viviendas más caras

El capital prestado crece así a un ritmo tres veces superior al del número de hipotecas, una evolución que apunta a que los compradores necesitan financiar importes cada vez mayores para acceder a una vivienda. El importe medio aproximado de los préstamos firmados en Aragón durante los seis primeros meses del año se sitúa en torno a los 133.300 euros, cerca de 8.900 euros más que un año antes.

El dinamismo del mercado se produce, sin embargo, en un momento de creciente incertidumbre. La guerra entre Estados Unidos e Irán ha disparado los precios de la energía y reactivado la inflación, obligando al Banco Central Europeo a elevar los tipos en junio. Los mercados descuentan ahora nuevas subidas y el euríbor ya anticipa ese endurecimiento del precio del dinero previsto para los próximos meses.

El repunte tendrá consecuencias directas para quienes tengan préstamos variables. Según las estimaciones del comparador HelpMyCash, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% podría encarecerse en más de 800 euros al año en una revisión anual.

La incógnita es si el mercado hipotecario aragonés podrá mantener su ritmo durante la segunda mitad del año. De momento, los datos del INE reflejan una actividad elevada y cercana a máximos de los últimos quince años. Pero el crédito vuelve a encarecerse justo cuando las familias necesitan pedir cantidades cada vez mayores para comprar una vivienda.