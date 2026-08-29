Nueva jornada de protestas de las brigadas forestales: “Más bomberos, menos consejeros”

Los sindicatos OSTA, CGT, UGT y CCOO mantienen la huelga indefinida de los bomberos forestales de Sarga y este sábado han vuelto a visibilizar sus reivindicaciones en Barbastro. El colectivo denuncia un operativo infradimensionado, jornadas que superan las 20 horas, descansos incumplidos y falta de medios humanos y materiales para hacer frente a incendios cada vez más virulentos.

En la concentración de la capital del Somontano los trabajadores han exigido la incorporación de entre 150 y 200 efectivos más, el reconocimiento real de la categoría de bombero forestal y una negociación con propuestas concretas, no aplazamientos a septiembre. Recuerdan que, con servicios mínimos del 100%, siguen interviniendo en emergencias mientras reclaman dignidad laboral y un dispositivo a la altura del riesgo.

“Más bomberos, menos consejeros” y “dignidad laboral al bombero forestal” han sido algunas de las consignas. Los sindicatos insisten en que no se trata de una lucha política, sino de seguridad para quienes apagan el fuego y para los pueblos del Somontano y del resto de Aragón. La huelga continúa hasta que haya avances reales en la mesa de negociación.

Los paros del colectivo laboral, en vigor desde el 18 de agosto y con servicios mínimos del 100%, se mantiene para denunciar que el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de la comunidad (Infoar) está estructuralmente infradimensionado. Con todo, los bomberos siguen interviniendo en las emergencias y protegiendo el territorio, pero denuncian un dispositivo con muchas carencias que se ha visto desbordado este verano por la gran cantidad de incendios: turnos que superan las 20 horas, descansos que no se respetan, incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos y bases sin condiciones mínimas.

El próximo 7 de septiembre habrá una nueva reunión con el Gobierno de Aragón y Sarga en la que esperan recibir propuestas concretas para avanzar en la negociación.