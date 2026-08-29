Las piscinas a diez minutos del circuito de Motorland donde comer una espectacular paella: "Comida casera y entorno inmejorable"

La cuenta atrás para los fans del motociclismo está llegando a su fin. El Gran Premio de Motorland 2026 está a la vuelta de la esquina y Alcañiz prepara su fin de semana más grande del año, lo que incluye la llegada de miles de fanáticos al municipio turolense y a sus alrededores. El GP dará comienzo a las 14.00 horas del domingo, la principal atracción del evento, sin embargo, el sábado con los entrenamientos, la Moto2 y la Moto3 traerá expectación ambos días, y estos espectadores, a menos que vayan bien preparados, tienen que pensar donde comer y cenar.

Con apenas 170 habitantes y a 8,4 kilómetros del espectáculo internacional de motos más visto en el ámbito internacional está Valmuel, una tranquila villa de la comarca del Bajo Aragón que esconde un rincón donde poder pedir una paella "espectacular" sin nada que envidiar a un restaurante convencional. Se trata de las propias piscinas públicas de la localidad, que con una valoración de 4,6 estrellas en Google, puede convertirse en un punto de reunión revelación para quienes quieran 'matar' el hambre por la zona.

Mapa de la ubicación de Valmuel, Teruel.

Con un listado de actividades a lo largo de los últimos meses que han dado vida a este pequeño pueblo, la piscina de Valmuel es una de las instalaciones que más vida reúne. Torneos de guiñote, rabino, proyección de películas, partidos de fútbol... pero la verdadera motivación de los que hacen uso de ella son sus comidas.

Tanto en redes sociales como en las reseñas en internet, los usuarios destacan dos platos principales: las paellas y la oreja de cerdo. En cuanto a estos arroces, prima la variedad. Desde un arroz negro con gambas, hasta elaboraciones más simples con pollo o pescado. Todos ellos van por encargo y la mayor parte de su clientela acaban satisfecha con el servicio.

Un arroz negro servido en las piscinas de Valmuel / Reseñas Google

Otro muy repetido en estos comentarios del portal de búsquedas es la oreja, una ración muy típica en los pueblos del Aragón profundo que causa sensación. También tienen hamburguesas, bocadillos, salsas caseras y un largo etcétera. Pese a no estar publicados en sus plataformas sociales, su carta tiene "unos precios muy populares y al alcance de todo el mundo".

"Comida casera, servicio excelente y entorno inmejorable", comenta Óscar en el apartado de reseñas, algo que se contrasta con la opinión de Inma, otra usuaria que acudió a comer aquí: "Bonito lugar en un enclave único. Excelentes paellas y buenísimos los bocadillos".

Entrada y horario de las instalaciones

Las Piscinas Públicas de Valmuel llevan abiertas desde el 30 de mayo, una de las primeras en estar disponibles para los vecinos de la localidad y de Alcañiz este periodo estival. Además, abren de 9.00 a 23.30 horas, prácticamente durante todo el día, lo que da mcuho margen de maniobra para organizar comidas y cenas puntuales a lo largo de la jornada y pudiéndolo compaginar con las carreras y los entrenamientos de Motorland.

Los precios para aquellos que vaya de visita a las piscinas van de los 2 a los 3,5 euros, exceptuando a los menores de cuatro años, que entran gratis

La entrada sencilla para un adulto (de 23 a 64 años) cuesta 3,50 euros, mientras que la infantil apenas se queda en 2 (de 4 a 22), mismo caso para los jubilados (a partir de 65).

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Sin duda, una alternativa excelente para quienes se quieran salir de la ciudad de Alcañiz durante este fin de semana. Un entorno rústico y cercano al espectáculo de motociclismo que se avecina.