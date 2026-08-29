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LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

Los planes de Opel para el 'Corsa': la novedades que prepara para el gran icono de Figueruelas

El consejero delegado de la marca, Florian Huettl, revela los detalles de cómo será la nueva generación del coche estrella de la planta aragonesa, que leva 44 años fabricando este modelo

El Opel Corsa GSE, el futurista modelo que fue exhibido hace un año en el Mobility City de Zaragoza.

El Opel Corsa GSE, el futurista modelo que fue exhibido hace un año en el Mobility City de Zaragoza. / Jaime Galindo.

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Jorge Heras Pastor

Zaragoza

El futuro del Opel Corsa empieza a tomar forma y vuelve a situar a Figueruelas en el centro de la estrategia de la histórica marca alemana. El consejero delegado de la enseña, Florian Huettl, ha desvelado algunos de los principales detalles de la próxima generación del histórico turismo, desde su calendario de lanzamiento hasta el precio que tendrá o el tipo de motorización que tendrá. Las novedades son de especial interés para la planta zaragozana, donde este modelo se fabrica desde hace 44 años y al que seguirá ligado en su próxima etapa industrial.

Así lo ha revelado en una entrevista concedida al diario alemán Welt, uno de los principales periódicos de información general del país. En ella desgrana la estrategia de Opel para los próximos años y sitúa al Corsa como una de las grandes prioridades de la marca en su transición hacia la movilidad eléctrica. El máximo responsable de la marca del rayo confirma que la próxima generación llegará en 2028, un año más tarde de lo previsto inicialmente.

"Lo digo ahora de forma definitiva: llegará en 2028, será puramente eléctrico y costará alrededor de 25.000 euros". Así de explícito se muestra Huettl, que con esta confirmación despeja dos de las principales incógnitas que rodeaban al futuro del utilitario. La primera es el calendario. El nuevo Corsa estaba inicialmente previsto para 2027, pero su lanzamiento se retrasa finalmente un año. La segunda es la tecnología. La próxima generación dará un salto definitivo y se ofrecerá únicamente con propulsión eléctrica, pese a que Opel ha renunciado a fijar una fecha límite general para abandonar los motores de combustión y los híbridos en el conjunto de su gama.

Huettl justifica el carácter estratégico del proyecto por el peso que el modelo sigue teniendo para la marca. El Corsa es el vehículo más vendido de Opel y uno de los utilitarios con mayor presencia en mercados como Alemania y Reino Unido. Por ello, la compañía quiere utilizar su próxima generación para reforzar la implantación del coche eléctrico en uno de los segmentos más sensibles al precio. «Con una oferta así contribuimos a la implantación de la electromovilidad también en el segmento de acceso», sostiene el directivo en sus declaraciones al medio alemán.

La nueva plataforma de producción

La novedad tiene una lectura especialmente relevante en Aragón. Stellantis confirmó el pasado mes de mayo, en el marco del Día del Inversor (Investor Day) que celebró en EEUU, la continuidad del Corsa dentro de su nueva hoja de ruta industrial, cuya próxima generación seguirá fabricándose en Figueruelas, donde actualmente comparte línea de montaje con el Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon. La planta zaragozana será, además, la primera del grupo en estrenar la nueva plataforma STLA One con la tercera generación del modelo francés.

Infografía de la presentación del nuevo Opel Corsa que Stellantis dio a conocer este jueves en su encuentro con inversores.

Infografía de la presentación del nuevo Opel Corsa que Stellantis dio a conocer este jueves en su encuentro con inversores celebrado en mayo de 2026. / Stellantis

El nuevo Peugeot 208 comenzará a fabricarse en Figueruelas en 2027 y el relevo generacional del Corsa llegará posteriormente, previsiblemente en la primavera de 2028. La coincidencia de ambos proyectos consolida el papel de la factoría aragonesa como uno de los centros de referencia de Stellantis para los futuros modelos de los segmentos pequeños y compactos.

La apuesta de Opel por el nuevo Corsa eléctrico contrasta con la mayor flexibilidad que la marca aplicará al resto de su gama. Huettl confirmó que Opel seguirá ofreciendo motores de combustión e híbridos mientras exista demanda y que no habrá una nueva fecha fija para su desaparición. "Nuestros clientes decidirán", señala, en referencia a las grandes diferencias que existen entre los distintos mercados europeos en la velocidad de adopción del vehículo eléctrico.

Un Opel solo eléctrico

Opel mantendrá así diferentes tecnologías de propulsión en buena parte de sus modelos, pero su vehículo más emblemático dará el salto directamente a una generación exclusivamente eléctrica.

Noticias relacionadas y más

Para Figueruelas, el anuncio del CEO de Opel supone una nueva pieza dentro de la profunda transformación que afrontará la fábrica zaragozana durante los próximos dos años. A la llegada de los modelos de Leapmotor y al futuro SUV eléctrico de Opel desarrollado con tecnología del fabricante chino se sumará la renovación de dos de sus grandes modelos históricos, el Peugeot 208 y el Corsa.

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