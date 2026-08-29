El refugio de Juan y Medio en Aragón: un histórico enclave que visitó con sus amigos en autocaravana

Juan y Medio es una de las figuras más relevantes de la televisión nacional. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años, con programas como "La tarde, aquí y ahora" o "El precio justo". Lo que mucha gente puede desconocer es que el estelar presentador y humorista andaluz siente cierta devoción por Aragón. Desde hace años, se ha visto al presentador en distintos puntos de la comunidad autónoma. Una de las más sonadas fue hace 5 años.

Parece ser que el Pirineo aragonés es su territorio favorito para una escapada, ya sea con amigos o con su familia. Se vio al presentador dirigirse al norte de la provincia de Huesca en una autocaravana junto a sus seres queridos. En sus múltiples viajes a Huesca, ha desarrollado una amistad muy especial con una de las personas más conocidas de toda la provincia, y todo por un cierto hábito que comparten.

Su especial amiga es María Jesús Sanvicente, dueña de la tienda Ultramarinos La Confianza. Esta popular tienda de la capital oscense lleva abierta más de 150 años, lo cual ha hecho que sea un punto de referencia tanto para los vecinos de la ciudad como para los visitantes temporales. "No es la primera vez que pasa por la tienda, y nos ha hecho llegar su cariño como siempre", menciona la risueña propietaria del negocio en redes sociales sobre la visita del presentador.

El presentador andaluz visitó la histórica tienda en la capital oscense / Ultramarinos la Confianza

Una tienda con mucho significado

Esta ilusión por la visita se debe a que, como ha confesado María Jesús en repetidas ocasiones, Juan y Medio suele pasarse por la tienda si está cerca de la zona. La raíz de esta amistad surge de una visita a la tienda hace ya más de 10 años. El presentador estaba visitando la capital oscense y, de buena mañana, acabó en la tienda de ultramarinos, que era de los pocos comercios abiertos a esas horas.

Esta relación ya establecida hizo que, al estar pasando por Huesca, el presentador decidiera llamar a María Jesús para preguntarle si podría pasar por la tienda junto a sus acompañantes. "No tenía nada en la tienda para que desayunaran, tuve que salir a comprar cruasanes y zumos", confiesa sobre la visita de sus ya consolidados amigos, a los cuales acogió con su usual encanto y alegría.

Su ruta de confianza: vistas increíbles

Aunque, por motivos de privacidad, no se conoce el lugar exacto que suele visitar el presentador. El Pirineo aragonés es una zona llena de paisajes espectaculares, con una gran selección de actividades a realizar para todos los gustos. Desde miradores hasta iglesias, pasando por rutas de montañismo, el Pirineo es una de las zonas aragonesas que acaban atrayendo a más turistas por estos motivos.

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