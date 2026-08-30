Menos abandonos y más adopciones: así ha vivido el verano el centro de protección animal de Zaragoza

El Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) ha registrado este verano una nueva caída en el número de animales que llegan a sus instalaciones. Entre el 1 de junio y el 27 de agosto de 2026, el centro ha contabilizado un total de 192 entradas, una cifra claramente inferior a la registrada durante el mismo periodo de tiempo de los dos años anteriores. En 2025 fueron 235 los animales que llegaron al CMPA, mientras que en 2024 se alcanzaron los 245.

Estos datos confirman una tendencia que a pesar de repetirse año tras año, en apenas tres veranos, las entradas se han reducido con 53 animales menos. El descenso no se limita únicamente al periodo estival, según señala el propio informe, esta imagen se ha visto reflejada también a lo largo del año desde el último registro.

La reducción se aprecia tanto entre el mundo canino como el felino, habiendo entrado durante este verano 72 perros, 106 gatos y otros 14 animales al centro. Un año antes, sin embargo, las cifras eran más elevadas, con 97 perros, 127 gatos y 11 animales de otras especies. Aun así, uno de los datos más altos se encuentra en 2024, con 111 perros, 122 gatos y otros 12 animales, confirmando con estos tres datos que el grupo más numeroso en llegar al CMPA es el de los felinos, aunque con un descenso desde años anteriores.

Con la caída en las entradas también hay una consecuencia directa hacia las adopciones. Al llegar menos animales al centro, el número de animales disponibles para encontrar una nueva familia es menor. Pese a esta circunstancia, el número de adopciones continúa manteniéndose en cifras relevantes. En lo que va de verano, 73 animales han sido adoptados, de los cuales 25 eran perros, 43 gatos y cinco de distintas especies, un dato ligeramente menor al de 2025, que contó con 91 adopciones, 10 más que en 2024.

Los movimientos registrados por el centro no se limitan a las adopciones. Una parte de los animales que llegan al CMPA son recuperados posteriormente por sus propietarios, suceso que ha tenido lugar 49 veces a lo largo de este verano, superando mínimamente los 46 registrados en 2025, aunque inferior a los 57 de 2024.

El CMPA también contabiliza las cesiones a protectoras de animales, casos en los que estos animales pasan a manos de entidades protectoras que gestionan su situación. Entre junio y agosto de este año se han producido 46 cesiones, mostrando una reducción respecto a ejercicios anteriores.

El balance de estos tres veranos deja así la clara imagen de una llegada menos de animales al Centro Municipal de Protección Animal, con una cifra que ha bajado de 245 a 192. Siendo este el dato más positivo demostrando ese descenso de abandonos o entradas al CMPA, con una caída significativa en comparación con los dos veranos anteriores y remarca una tendencia que va más allá de los meses de verano.

A esta buena noticia se suma que las adopciones continúan a un ritmo importante pese a que el número de animales disponibles también ha disminuido. El escenario que deja ver este verano es, por tanto, especialmente favorable: menos animales abandonados, menos entradas y cada vez más familias que siguen apostando por la adopción. Un cambio que, más allá de las cifras, supone que cada vez menos animales necesitan pasar por las instalaciones del CMPA para poder conseguir encontrar un hogar.