Ansó exhibe su galas con la celebración este domingo del Día del Traje Típico Ansotano

La pintoresca villa pirenaica de Ansó se convertirá en un museo etnográfico viviente este último domingo de agosto, día 30, con la celebración del Día del Traje Típico Ansotano, cuando sus habitantes recrean costumbres típicas y tareas cotidianas de antaño ataviados con los trajes tradicionales.

Desde 1971 se conmemora esta fiesta en honor a su traje típico, que siempre tiene lugar el último domingo de agosto, los ciudadanos de Ansó vuelven a vestir el traje típico de la localidad, cuyo origen parece remontarse a la Edad Media.

Durante la jornada, son muchos los que participan en diversas representaciones de tradiciones de Ansó, que se complementan con un pasacalles en el que se puede apreciar el traje típico y sus distintas modalidades.

Además, se organizan espectáculos infantiles, interpretaciones de teatro, musicales y bailes de jota, junto a degustaciones gastronómicas de productos típicos. La localidad dispone también de un museo dedicado al traje típico ansotano.

El Día del Traje Típico Ansotano, que este año cumple su 55 edición, está declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional y es una de las grandes citas etnográficas del Pirineo.

Más de 100 vestimentas

La jornada recuperará este año una de sus imágenes más características, con los trajes tradicionales de nuevo en los balcones del Ayuntamiento.

Ansó volverá a vestirse este domingo con sus trajes tradicionales para celebrar una fiesta que permite viajar por la historia, las costumbres y la vida cotidiana de este valle pirenaico a través de su indumentaria.

Más de un centenar de personas participarán ataviadas con las diferentes modalidades del traje ansotano, convirtiendo las calles y plazas de la localidad en escenario de recreaciones, música, bailes y escenas tradicionales.

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La cita mantiene el esquema que la ha convertido en una de las celebraciones más reconocibles del calendario cultural del Pirineo aragonés y desde primera hora de la mañana y hasta avanzada la tarde, el casco urbano de Ansó concentrará buena parte de la actividad.