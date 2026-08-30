Aragón se convierte en la tierra con más huevos de España: casi 8 millones al día

Aragón es una de las grandes despensas agroalimentarias de España. Lidera la producción nacional en sectores como el porcino, la cereza, el melocotón o la alfalfa, además de ocupar posiciones de cabeza en numerosos segmentos agrícolas y ganaderos. A este particular palmarés suma ahora un nuevo trono en un producto básico de la cesta alimentaria. La comunidad se ha convertido por primera vez en el principal productor de huevos del Estado tras arrebatar el liderazgo a Castilla-La Mancha, hasta ahora la gran potencia nacional de la avicultura de puesta.

El cambio ha sido inédito y se ha producido en 2025, aunque por un margen estrecho. Aragón alcanzó una producción de 235,7 millones de docenas, una quinta parte del total nacional (el 20,7%). De las granjas de la comunidad salen casi ocho millones de huevos de media cada día, unos 54 millones de unidades a la semana y más de 2.828 millones al año, una cantidad suficiente para cubrir el consumo anual de cerca de 19 millones de españoles.

Le siguen Castilla-La Mancha, con 234,5 millones (20,6%); Castilla y León, con 166,5 millones (14,6%);_y Comunidad Valenciana, con 124,9 millones (11%). Entre las cuatro regiones concentran casi 67% de toda la producción española.

El impacto de la gripe aviar

Aragón no solo ha asumido el liderazgo en el sector del huevo, sino que lo hace en un año de retroceso generalizado en la mayor parte de los territorios debido al impacto de la gripe aviar y la lenta reconversión del modelo productivo hacia sistemas sin jaula. La producción nacional cayó un 2,6%.

El sorpaso es consecuencia de un doble movimiento. Por un lado, Aragón incrementó su producción en 14,5 millones de docenas en un solo año, al pasar de 221,19 a 235,70 millones. Por otro, sus dos grandes competidores sufrieron una fuerte contracción. Castilla-La Mancha, que en 2024 encabezaba el ranking, redujo su producción un 10,1%, mientras Castilla y León sufrió un descenso todavía mayor, del 14,3%.

El ajuste de la producción en estas dos últimas regiones estuvo condicionado principalmente por el fuerte impacto de la gripe aviar, una crisis sanitaria que obligó al sacrificio de casi tres millones de aves en España y golpeó especialmente a algunos de los principales núcleos productores del país. En Castilla y León, la epidemia afectó de lleno a grandes explotaciones de Valladolid, donde el volumen de huevos se desplomó un 34,5%.

En Castilla-La Mancha tuvo una especial incidencia en Toledo, otro de los grandes polos de actividad del sector, con un ajuste del 31,1%. El brote de gripe aviar H5N1 obligó al sacrificio de más de 160.000 aves ponedoras y provocó el vaciado de grandes explotaciones, como la de Yeles.

Aragón logró mantenerse al margen de los focos del virus que tando golpeó a otras grandes regiones productoras. No obstatne, la crisis sanitaria llevó al Ministerio de Agricultura a endurecer las medidas de prevención y a imponer el confinamiento de las explotaciones tradicionales al aire libre en toda España, alterando durante meses el funcionamiento del sector. Las restricciones y el impacto económico se prolongaron hasta la primavera de 2026, cuando comenzó el levantamiento progresivo de las medidas y la recuperación de la actividad bajo nuevos protocolos de bioseguridad.

La jaula, principal sistema de cria

El huevo lleva años consolidándose como uno de los sectores ganaderos más dinámicos de Aragón. En 2025 contaba con 9,6 millones de gallinas ponedoras –5,89 millones en Zaragoza, 2,36 millones en Huesca y 1,35 millones en Teruel–, un 9,8% más que en 2024. Por sistemas de cría, las jaulas siguen concentrando el mayor número de animales, con 4,24 millones de aves (44,1%), seguidas de las criadas sueltas en gallinero (3,19 millones, el 33,2%), las camperas (2,04 millones, el 21,2%) y las ecológicas (cerca de 139.000, el 1,4%).

Zaragoza constituye el gran corazón de esa potencia. La provincia produjo en 2025 un total de 146,85 millones de docenas, un 3% más , y se convirtió en la primera productora de España, por delante de Valencia y Guadalajara. Huesca, con 53,12 millones de docenas y un crecimiento del 1,3%, mientras Teruel concentra algunas de las inversiones más ambiciosas.

La fortaleza de la comunidad se apoya también en un potente tejido empresarial. Entre sus principales referentes figura Granja Bailón, grupo zaragozano con más de medio siglo de trayectoria y primer exportador español de huevos. La compañía proyecta en la localidad turolense de El Pobo un macrocomplejo con más de dos millones de plazas.

Los anuncio de inversión son continuos. Esta misma semana, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicaba la ampliación de una explotación de Granja San Miguel en Ferreruela de Huerva, hasta 1,42 millones de plazas, y la autorización para ampliar hasta 144.000 ponedoras camperas una granja de La Cañada de la Vega en Cetina. En Perales del Alfambra (Teruel), una filial de Huevos Guillén –principal proveedor de Mercadona–, impulsa otra ampliación hasta 474.742 ponedoras.

Estos proyectos reflejan el dinamismo de un sector. Aragón combina empresas consolidadas, capacidad exportadora y nuevas inversiones que pueden apuntalar el iderazgo logrado en este sector.