Borja estrena un nuevo pabellón polivalente financiado con un millón de euros

Borja cuenta desde este sábado con un nuevo pabellón polivalente de 1.250 metros cuadrados que ampliará la oferta de instalaciones deportivas y servirá también como escenario para actividades culturales, festivas y de ocio. La construcción y puesta en marcha del recinto ha supuesto una inversión de cerca de un millón de euros, financiada casi en su totalidad por la Diputación de Zaragoza a través del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS).

El nuevo edificio dispone de una pista polideportiva y de un frontón cubierto que podrán utilizarse para entrenamientos y competiciones, especialmente de lunes a viernes. Pero uno de los principales objetivos del proyecto es liberar de otros usos al actual pabellón polideportivo, donde hasta ahora coincidían la programación deportiva y la celebración de diferentes actos organizados en la localidad.

Un espacio para disfrutar

El alcalde de Borja y diputado provincial, Eduardo Arilla, ha destacado durante la inauguración que la nueva instalación permitirá contar con un espacio específico para actividades que hasta ahora compartían calendario con los partidos y entrenamientos. «Este nuevo pabellón está pensado para ofrecer a los vecinos no solo unas instalaciones deportivas, sino un espacio donde poder disfrutar de numerosas actividades festivas», ha señalado.

El recinto podrá acoger desde discomóviles y celebraciones festivas hasta ferias y otras iniciativas culturales y comerciales. Entre ellas, el Ayuntamiento plantea utilizarlo para eventos como la feria de comercio de la localidad.

La actuación ha contado con un presupuesto cercano al millón de euros, de los que 900.000 euros proceden de la Diputación de Zaragoza. La financiación se ha distribuido en diferentes anualidades del plan PLUS entre 2024 y 2027.

Según Arilla, la nueva infraestructura responde a la necesidad de separar los usos deportivos de otras actividades municipales y ofrecer un espacio con mayor capacidad y flexibilidad. «Lo que queríamos era contar con un espacio municipal en el que poder celebrar cómodamente actos festivos y de ocio sin tener que interrumpir los partidos y actividades deportivas», ha explicado.

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Con la apertura del nuevo pabellón, Borja gana así una instalación que combinará la práctica deportiva con la programación cultural, comercial y festiva durante todo el año.