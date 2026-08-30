Consejos para ahorrar en la vuelta al cole en Aragón: de huir de las marcas a apostar por el comercio local

La vuelta al cole supone un desembolso cada vez mayor en Aragón, y en el país en su conjunto, y desde la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón) trasladan a las familias algunas recomendaciones para intentar reducirlo al máximo. La primera: comparar los precios y comprar el material en distintos establecimientos si de esta forma resulta más económico. En esta misma línea, aconsejan no dejarse llevar por la publicidad y el márquetin e «ir comprando (los útiles escolares) conforme se necesiten» en lugar de todas de vez.

Otra de las sugerencias que realiza Ucaragón es huir de las marcas o de los productos escolares con recursos publicitarios, ya que suelen implicar «un incremento del precio del producto final». La asociación apuesta por las marcas blancas, que calculan que pueden suponer un ahorro de hasta un 30% del importe final del material escolar.

Además de adquirir lo más económico, recomiendan reciclar el material de años anteriores, reutilizar libros y/o comprarlos de segunda mano, intercambiarlos o acceder a ellos a través del sistema de banco de libros. Ucaragón recalca la importancia de «fomentar» entre menores y adolescentes un consumo responsable en los gastos de la vuelta al cole y al instituto».

Por último, recomienda y anima a las familias a realizar las compras de la vuelta al cole en el comercio de proximidad para «dar vida a calles y barrios».