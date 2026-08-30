Cuenta atrás para la vuelta al cole en Aragón: el coste por alumno oscila entre los 500 y los 600 euros

Pasan los años y suben los precios. El coste de volver al colegio en Aragón este septiembre oscila entre los 500 y los 600 euros, con variaciones en función del análisis al que se atienda y las necesidades del alumno. Sea uno u otro extremo, el desembolso es cada vez más desorbitado para las familias, que el pasado septiembre ya tuvieron que invertir cerca de 500 euros entre el material escolar y servicios como el comedor o las extraescolares.

Desde la Asociación Española de Consumidores cifran el coste de la vuelta al cole en Aragón en más de 600 euros (610) para los matriculados en colegios públicos. La cifra asciende a 752 por cada estudiante de la concertada y a 1.790 euros para los de la privada.

El estudio del comparador de precios Idealo rebaja el dato nacional a los 505,16 euros, cifra que se extrapola a la comunidad aragonesa y que supera ligeramente a la de 2025, cuando el desembolso fue de un 0,78% menos (501,22 euros). El análisis de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón) también apunta a una «estabilidad» de precios respecto a la vuelta al cole para el curso 2025/2026, con una única excepción: los gastos de comedor, que según informa la asociación han subido en tres euros mensuales.

Fila en una papelería de Zaragoza para comprar material, este miércoles. / Josema Molina

Según el estudio, con este incremento el comedor escolar tiene un coste de 89 euros mensuales para las familias de la escuela pública. La cifra es mayor para los centros concertados, en los que oscila entre los 100 y los 130, y para los privados, en los que varía de 110 a 157 euros mensuales.

Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fapar) comprenden la subida del precio del comedor escolar, que llevaba «una década sin actualizar», pero solicitan que «vaya pareja a la necesaria calidad de las comidas».

El material escolar

Además del gasto del comedor, las familias se enfrentan a otros como el material escolar, que engloba desde estuches hasta mochilas y que, según el análisis de Ucaragón, supone un desembolso de entre 60 y 190 euros. La asociación eleva la cifra a los 160 euros para los niños que cursan Infantil y Primaria en centros privados, y hasta los 180 para los de la Secundaria privada.

Aunque tradicionalmente los libros de texto eran uno de los materiales más costosos para las familias, Aragón cuenta desde hace más de un lustro con el banco de libros, que consiste en abonar 22 euros en Primaria y 29 en Secundaria a cambio de recibir un lote de material anual que, cuando acabe el curso, las familias deben devolver en su totalidad y en condiciones adecuadas.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anuló el decreto (y su posterior modificación) que regulaba el banco de libros, desde el Departamento de Educación aseguran que el sistema continúa en funcionamiento para este curso escolar (2026/2027) y se actualizará la normativa para mantenerlo en los años lectivos venideros.

Una librería de Zaragoza agota su saldo de Volveremos en la vuelta al cole. / Josema Molina

Este sistema permite a las familias ahorrar en material escolar. Según apuntan desde Ucaragón, en cursos como 2º de Secundaria, los libros de texto puede un coste de entre 400 y 423 euros por estudiante.

El valor del cuidado

Desde Fapar recalcan la importancia de que las familias transmitan a sus hijos «el valor del cuidado, la sostenibilidad y la solidaridad de los materiales», sobre todo en un momento en el que los inicios de cursos son «cada año más caros».

Por eso, también recomiendan a madres y padres que planifiquen la vuelta al colegio, miren y comparen precios y ofertas, huyan de marcas y reutilicen material. «Todos los inicios de curso son difíciles para las familias», indican, y recuerdan que «la vida no se abarata para nadie.

A estos gastos escolares, que resultan casi «obligatorios» para las familias, se suman otros como las actividades extraescolares, que el curso pasado tuvieron un coste de entre 13 y 20 euros al mes en los centros públicos, o el transporte escolar, que conlleva un gasto de entre 65 y 100 euros al mes en función del número de alumnos y rutas. Los datos, desprendidos del estudio de Ucaragón, son estimaciones realizadas con base en los gastos del anterior año lectivo.

Otros costes para ciertas familias son las tablets u ordenadores, que algunos centros concertados y privados exigen a las familias y que suponen un desembolso de entre 300 y 500 euros según el estudio de Ucaragón, o los uniformes, cuyo precio puede acercarse a los 400 euros.

Fapar recuerdan que estas cifras de inicio de curso son orientativas y que el coste depende de factores como la diversidad de las familias, los centros y sus correspondientes servicios, entre otros. «No todos son usuarios de comedor, transporte o necesitan uniformes», apuntan.