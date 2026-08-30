La empresa familiar aragonesa que ha conquistado a Jorge Lorenzo e Ilia Topuria vendiendo 80 millones de patatas: "El éxito es rodearse de buenos agricultores"

Aragón cuenta con empresas de renombre en sectores muy diferentes. Una de ellas es Patatas Gómez, compañía dedicada al sector agroalimentario y especializada en el comercio, la selección, el lavado, el envasado y la distribución mayorista de patatas.

Esta empresa familiar nació en 1963 con un modesto puesto en Mercazaragoza y, más de 60 años después, se ha convertido en una de las empresas de referencia de Aragón. Entre sus reconocimientos destaca su inclusión por parte del periódico británico Financial Times entre las 1.000 empresas de mayor crecimiento de Europa en 2024 y en la lista Forbes de 25 empresas de menos de 300 empleados más influyentes en España. Su importante presencia en el mercado nacional también queda reflejada en el hecho de que es una de las marcas elegidas por varias empresas de distribución, como Mercadona, para ocupar los lineales de sus supermercados.

Su éxito y reputación también han llegado al mundo del deporte. Concretamente, a dos figuras muy conocidas: Ilia Topuria y Jorge Lorenzo. Sobre el crecimiento de la compañía, su particular manera de trabajar y la relación que mantiene con ambos deportistas ha hablado Eduardo Ramos, representante de la tercera generación al frente del negocio, en el pódcast Empresarios Inconformistas, de Aldo Sorrosal.

Las claves del éxtio de Patatas Gómez

Según explica en la entrevista, las claves de su éxito se encuentran en diferentes aspectos relacionados con todos y cada uno de los procesos que desarrolla la compañía, desde el trato con los agricultores hasta la distribución del producto.

“Tratamos la patata como algo vivo y, con eso en mente, buscamos ofrecer un alimento de mayor calidad”, explica Eduardo Ramos. Por ello, uno de los objetivos de la empresa es ofrecer siempre patata nueva, es decir, patata que no haya sido almacenada en cámaras frigoríficas. Sin embargo, las condiciones climáticas de España hacen que esto sea imposible durante todo el año.

Las dificultades para ofrecer patata nueva

“Luchamos contra la naturaleza para tener patata nueva en invierno y de origen España. Invertimos contra natura. A día de hoy es imposible tener patata marca España todo el año”, detalla Ramos. Ante esta situación, Patatas Gómez importa el producto desde Francia, aunque, como destaca el empresario, una de las políticas de la compañía es priorizar siempre que sea posible los productos nacionales.

El trato con los agricultores tiene también un papel fundamental. “El éxito es rodearse de buenos agricultores. Para ello es clave que ellos tengan un cultivo que les salga rentable y de eso nos ocupamos nosotros”, comenta el empresario.

En general, Ramos hace especial hincapié en la importancia de crear un buen equipo y conseguir que los trabajadores se sientan parte de la empresa. Por este motivo, Patatas Gómez también organiza actividades especiales de team building con el objetivo de que sus empleados puedan conocerse mejor y fortalecer sus vínculos.

Patatas Gómez e Ilia Topuria

Fue especialmente sonado el caso de una de estas actividades, en la que apareció el peleador de UFC Ilia Topuria. “Es embajador de la empresa y vino a visitarnos al Hotel Viñas de Lárrede”, detalla el empresario. Según explica, la trayectoria de Topuria guarda muchas similitudes con la filosofía de la compañía.

“Empezar de cero con trabajo, con tesón, con resiliencia y evolucionar. Es una persona brillante, con aura, que te hace notar que tiene algo diferente”, confiesa Ramos.

El vínculo con Jorge Lorenzo

Topuria no es el único deportista de renombre vinculado a la empresa familiar. Patatas Gómez también mantiene una relación con Jorge Lorenzo. Este vínculo se debe al joven piloto aragonés Víctor Cubeles, del que Lorenzo es padrino. La empresa trabaja con ellos y, además, está previsto cerrar un acuerdo de patrocinio, según explica Ramos durante la entrevista. “Ambos cumplen los valores de Patatas Gómez y tenemos fe en ellos”, afirma el empresario.

Patatas Gómez continúa apostando por un modelo basado en la cercanía con los agricultores, el cuidado del producto y la implicación de su equipo. Una filosofía que le ha permitido crecer hasta convertirse en una compañía con presencia nacional y que ahora también encuentra en figuras como Ilia Topuria, Jorge Lorenzo y el joven Víctor Cubeles nuevos aliados para seguir haciendo crecer una marca nacida en Aragón.