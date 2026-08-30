Fuendejalón homenajea a María Domínguez y a las mujeres represaliadas durante la guerra civil

Fuendejalón ha rendido homenaje este domingo a María Domínguez Remón, considerada la primera alcaldesa democrática de España, y a las mujeres de la localidad que fueron represaliadas durante la guerra civil, dentro de las jornadas 'Memoria rapada: mujer y represión en Fuendejalón', organizadas por el ayuntamiento y la Asociación por la Memoria Democrática de Fuendejalón.

La jornada ha incluido una Ruta de la Memoria desde la antigua cárcel del municipio y un posterior acto en el cementerio, donde reposan los restos de María Domínguez. Maestra, periodista y escritora, fue alcaldesa de Gallur y fue asesinada el 7 de septiembre de 1936 junto a las tapias del cementerio de Fuendejalón, por lo que el próximo 7 de septiembre se cumplirán 90 años de su muerte.

Las actividades han servido también para recuperar la memoria de las mujeres de Fuendejalón que fueron rapadas y represaliadas durante la guerra civil, víctimas de una forma de violencia específicamente dirigida contra las mujeres. Las jornadas comenzaron este sábado con diferentes propuestas centradas en la represión sufrida durante la contienda y la dictadura franquista.

En el acto ha participado la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, quien ha reivindicado la figura de María Domínguez como una mujer pionera que entendió la educación y el conocimiento como instrumentos para avanzar en libertad, justicia social e igualdad. Alegría ha defendido además la importancia de preservar la memoria democrática para conocer la historia de España "sin blanquearla" y desde la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Noticias relacionadas

Alegría ha lamentado asimismo que la ley de Memoria Democrática fuera la primera norma derogada por el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón y ha defendido que la comunidad vuelva a contar con una legislación en esta materia. Al acto han asistido también el alcalde de Fuendejalón, Javier Tolosa; la secretaria de Organización del PSOE Aragón y diputada provincial, Manuela Berges, y la diputada en el Congreso Marta Gracia, entre otros representantes socialistas.