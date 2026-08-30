Vive Latino 2026: todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo del festival
La cita regresa al recinto Expo de Zaragoza los días 4 y 5 de septiembre con transporte público, tres zonas de aparcamiento, lockers, una amplia oferta gastronómica y propuestas que van más allá de los conciertos
La cuenta atrás ya ha empezado. Más de 40.000 personas volverán a llenar los próximos 4 y 5 de septiembre el recinto Expo de Zaragoza en una nueva edición de Vive Latino España y la organización del festival ha preparado un amplio dispositivo de servicios para facilitar al máximo la experiencia de los visitanates desde antes incluso de cruzar las puertas del recinto.
Cómo llegar y regresar de madrugada, dónde dejar el coche, qué se puede comer, hasta qué hora permanece abierto el festival o dónde guardar una mochila son algunas de las cuestiones que conviene tener resueltas antes de acudir. Aquí te damos toda la información que necesitas para moverte con facilidad por Vive Latino 2026.
Horarios
Las puertas del recinto abrirán a las 16.45 horas tanto el viernes 4 como el sábado 5 de septiembre. Los primeros conciertos comenzarán a las 17.15 horas y la actividad se prolongará hasta bien entrada la madrugada. El viernes la programación musical finalizará en torno a las 3.00 horas, mientras que el sábado se extenderá algo más, hasta las 3.45 horas aproximadamente.
Tres escenarios, más de 30 artistas
Un año más Vive Latino contará con tres escenarios principales: Ámbar, Caja Rural de Aragón y Escena VL, entre los que se distribuirá la programación durante las dos jornadas. Un total de 33 artistas, reconocidos a nivel nacional e internacional, actuarán en el Recinto Ferial de la Expo los días 4 y 5 de septiembre para deleitar al público con su música sin importar el estilo ya que tiene cabida desde el rock, pop,indie o rap hasta otros ritmos musicales. Entre los grandes nombres esta quinta edición destacan: Amaia, Rigoberta Bandini, Julieta Venegas, M-Clan, Pignoise, Loquillo o Guitarricadelafuente, Ultraligera o La MODA entre otros.
Además, también habrá un espacio para el talento aragonés, ya que Rialto Dj será el encargado de cerrar el festival. Esta será la segunda vez que cierre el festival un Dj aragonés tras la sesión de Alex Curreya en la edición del año pasado, una iniciativa muy especial que pone en valor y fortalece la identidad aragonesa del festival.
Cómo llegar
El recinto Expo permite acceder al festival sin necesidad de utilizar vehículo privado. Entre las alternativas se encuentran el tranvía, los autobuses urbanos y una línea especial lanzadera.
Las líneas regulares de autobús que acercan hasta el entorno de la Expo son la 23, 34, 42, Ci1 y Ci2. A ellas se suma la lanzadera especial ES7, que conecta el paseo María Agustín con la Pasarela del Voluntariado, junto al festival.
El tranvía será otra de las principales alternativas para desplazarse hasta el recinto y regresar de madrugada. En este caso, las paradas de Pablo Neruda y Adolfo Aznar son las más próximas al recinto.
Dónde aparcar
Quienes opten por desplazarse en vehículo privado dispondrán de tres zonas de estacionamiento en el entorno del festival.Los parkings Norte y Sur son gratuitos, mientras que el Parking Subterráneo es de pago. Este último, además, está adaptado para personas con movilidad reducida y ofrece acceso directo a la zona del recinto de la Expo.
Entrar y salir
Una vez dentro del recinto del festival se podrá salir y regresar, aunque con condiciones. Cada asistente podrá hacerlo una única vez. La salida con posibilidad de reentrada estará permitida entre las 17.00 y las 21.00 horas. Al abandonar el recinto se entregará una pulsera que deberá conservarse intacta para poder volver a acceder. A partir de las 21.00 horas seguirá siendo posible abandonar el festival, pero ya no se permitirá regresar.
Disfruta sin cargas
Para disfrutar al máximo de todo lo que ofrece el festival y bailar sin tener que cargar con mochilas, prendas de abrigo u otros objetos, el Vive Latino cuenta también con un servicio de lockers y taquillas en el que guardar las pertenencias personales durante la jornada.Habrá cuatro módulos: tres dentro del recinto y uno en el exterior, junto al acceso. Además de almacenar objetos, el servicio permitirá recargar el teléfono móvil. Los lockers pueden reservarse con antelación a través del sistema Mobile Lockers en la web oficial del festival.
Sabores del mundo
La zona gastronómica volverá a ser otro de los grandes espacios y atractivos del recinto, con una oferta que permitirá recorrer distintos países sin salir del festival. Habrá propuestas de cocina española, venezolana, italiana, peruana, mexicana, asiática y argentina, además de hamburguesas, hot dogs, crepes, helados y otros productos dulces.
Entre los establecimientos participantes estarán Sabor Pirineo, Terrasco de Aragón, Molarepa, La Cachapera, Fast Napoli, Grosso Napoletano, Una Pizza, Rebost de l’Avia, El Ceviche, Distrito México, Mai Thai Coreano y Coronados de Gloria.
El apartado más informal incluye nombres como Birolla, Ham, Hot Dog Boss o Madison, mientras que el toque dulce llegará de la mano de Crepería Vesque, Glasol, Martín Martín y La Laminera. Sin duda una amplia variedad para enriquecer la experiencia y conseguir que la música y la comida vayan de la mano y muchos de ellos ofrecen además opciones vegetarianas y veganas y alternativas sin gluten para que nadie se quede sin reponer fuerzas.
Una experiencia completa
Una jornada en el Vive Latino puede extender durante horas y horas. Entre la apertura de puertas y los últimos conciertos pueden transcurrir más de diez horas, de ahí que servicios como la restauración, las taquillas, el transporte de regreso y las actividades paralelas tengan un peso especial.
La recomendación es sencilla: planificar antes de llegar. Elegir el transporte de ida y, especialmente, el de vuelta; reservar locker o taquilla si se necesita; localizar los tres escenarios y comprobar los horarios de aquellos conciertos que se quieran ver permitirá que, una vez dentro, la única preocupación sea decidir cuál será la siguiente parada.
Lucha libre mexicana
Como en años anteriores, la lucha libre volverá a tener un espacio en el festival como uno de los elementos más típicos de la cultura mexicana. En total se disputarán tres combates por día con quince luchadores legendarios que llenarán el ring de emoción y adrenalina. Famoso por las máscaras coloridas y las acrobacias y llaves de los luchadores, este espectáculo mexicano se convierte en una oportunidad única de disfrutar de una de las tradiciones más características de este país centroamericano.
Tanto el viernes 4 de septiembre como el sábado 5, se disputará la ronda preliminar a las 18.30 horas, la semifinal a las 20.10 y la lucha estelar a las 22.20.
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