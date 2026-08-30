Jóvenes aragoneses recorren el territorio para resolver retos reales de empresas en una experiencia de emprendimiento

La iniciativa de emprendimiento juvenil El Garaje, impulsada por la Fundación Ibercaja, el Ayuntamiento de Zaragoza y AJE Zaragoza, comienza este domingo una de sus fases centrales: el Pilotaje de Proyectos. Durante cinco días, los participantes recorrerán diferentes puntos del territorio aragonés y pondrán en práctica los conocimientos adquiridos durante las últimas semanas para trabajar en equipo sobre retos reales planteados por empresas y organizaciones.

Durante los meses de junio, julio y agosto, los jóvenes han pasado por un proceso de selección y han participado en diferentes sesiones formativas y actividades de preparación. Entre ellas, un plan de entrenamiento físico diseñado para afrontar las tres etapas que recorrerán a pie durante el viaje.

La experiencia comenzará este domingo con la llegada de los participantes a Daroca. Desde allí iniciarán una ruta que durante cinco días pasará por localidades como Gallocanta, Báguena y Anento, además de otros municipios como Valdehorna, Santed, Berrueco y San Martín del Río.

Convivencia, formación y trabajo

La propuesta combina etapas a pie, convivencia, formación y trabajo sobre retos empresariales. El objetivo es situar a los participantes ante una experiencia práctica en la que tendrán que desarrollar ideas, tomar decisiones y buscar soluciones mientras avanzan por el territorio.

Uno de los elementos diferenciales del Pilotaje de Proyectos es que los participantes no trabajarán sobre casos ficticios, sino sobre retos reales planteados por cuatro empresas y organizaciones mecenas: Amazon Web Services (AWS), hiberus, CIHEAM e Ibercaja.

Los equipos se enfrentarán a desafíos de ámbitos muy diferentes. CIHEAM propone conectar talento joven e innovación en torno a los sistemas agroalimentarios mediterráneos; AWS plantea explorar las historias humanas que hay detrás de la transformación tecnológica que impulsa en Aragón; Ibercaja propone utilizar datos públicos para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones sobre dónde vivir; y hiberus plantea imaginar ALMA, una inteligencia organizativa capaz de conectar conocimiento, capacidades y talento dentro de las empresas mediante inteligencia artificial.

A lo largo del viaje, los participantes avanzarán en sus propuestas y se enfrentarán a diferentes situaciones que pondrán a prueba su capacidad para trabajar en equipo, adaptarse, tomar decisiones y convertir una idea en una propuesta concreta.

Durante cinco días, el aprendizaje se trasladará fuera del aula y se desarrollará en contacto directo con el territorio. La ruta, la convivencia entre los participantes y el trabajo sobre problemas reales de empresas formarán parte de una misma experiencia.

El programa busca además poner en valor el territorio rural aragonés como espacio de oportunidades, innovación y generación de talento, conectando a jóvenes con municipios y comunidades locales a lo largo del recorrido. La experiencia contará con el acompañamiento de mentores y profesionales vinculados al programa.

Tras cuatro días de recorrido, los equipos llegarán a Anento, donde el próximo jueves, 3 de septiembre, tendrá lugar el Pitch Final de Pilotaje de Proyectos. Los participantes presentarán ante las empresas mecenas las propuestas desarrolladas durante el viaje y representantes de CIHEAM, AWS, Ibercaja e hiberus formarán parte del jurado encargado de valorar los proyectos y seleccionar la propuesta ganadora.

Conectar talento joven

Los equipos seleccionados continuarán trabajando en sus proyectos durante los meses posteriores dentro del programa, con el objetivo de avanzar desde el reto inicial hacia el desarrollo de una propuesta real y viable.

Pilotaje de Proyectos forma parte de El Garaje, el laboratorio de emprendimiento juvenil impulsado por AJE Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Ibercaja, que busca conectar talento joven, emprendimiento y empresa a través de diferentes programas y experiencias.

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Con esta primera edición, las entidades impulsoras quieren generar un espacio de encuentro entre jóvenes, empresas y territorio a través de una experiencia diferente para aprender, emprender y enfrentarse a problemas reales del entorno empresarial.