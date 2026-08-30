Los aragoneses están a la cola del reciclaje de vidrio cuando están de vacaciones

Los aragoneses son de los españoles que menos reciclan vidrio cuando están de vacaciones fuera de su hogar, según se desprende del estudio de Ecovidrio titulado 'Usos y actitudes de los españoles ante el reciclaje', que es el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen. Dicho estudio revela que un 34,3% de aragoneses, seguido de un 32,7% de extremeños y un 31,3% de andaluces registran un "mayor abandono y reconocen dejar de reciclar siempre o casi siempre los envases de vidrio durante sus vacaciones o cuando se encuentran fuera de su hogar".

Entre las comunidades autónomas que destacan por mantener el hábito del reciclaje durante el periodo estival destaca Navarra que encabeza el ranking con un 83,5%, seguida de País Vasco (82,3%), Islas Baleares (80,9%), Comunidad de Madrid (79,6%) y Cataluña (77,8%) que aseguran que reciclan siempre o casi siempre durante sus vacaciones.

Por delante de Aragón también se sitúan los cántabros (38,2%), valencianos (34,7%); mientras que la media de España es del 27 por ciento de ciudadanos que dejan de reciclar en vacaciones, lo que supone uno de cada cuatro habitantes.

Para responder a esta situación Ecovidrio ha lanzado su campaña de verano nacional "No cerramos por vacaciones", que alerta sobre una relajación de los hábitos de reciclaje precisamente en uno de los periodos de mayor generación de residuos del año. Durante el verano se concentra el 30% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso generados anualmente, impulsado por el incremento del turismo, el mayor consumo fuera del hogar y la intensa actividad del sector hostelero en gran parte del territorio de España.

Causas

Entre las principales causas de este cambio de comportamiento destacan las barreras logísticas. Un 38% de quienes dejan de reciclar durante las vacaciones asegura que desconoce la ubicación de los contenedores, mientras que un 13% apunta a la falta de espacio en los alojamientos de destino y un 12% afirma hospedarse en lugares donde la gestión de los residuos depende de terceros, como hoteles o apartamentos turísticos.

A estos factores se suman otros motivos asociados a la relajación general de hábitos y rutinas durante el verano. De hecho, un 9% de los encuestados reconoce que abandona este hábito simplemente por pereza.

El estudio también pone de manifiesto que el comportamiento de los españoles durante las vacaciones no es homogéneo y que existen diferencias significativas en función de la edad, el lugar de residencia y el grado de compromiso previo con el reciclaje.

Por grupos de edad, los mayores de 64 años son quienes mejor mantienen sus hábitos de reciclaje durante el verano: un 53,9% asegura seguir separando siempre los envases de vidrio incluso cuando está de vacaciones, mientras que son los jóvenes de entre 18 y 34 años los que tienden a reciclar de forma más esporádica o, directamente, a abandonar esta práctica durante los periodos vacacionales.

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La campaña, de alcance nacional y con adaptaciones regionales, se ha desplegado a través de una estrategia de comunicación y marketing 360º, con presencia en múltiples canales y soportes para impactar tanto a residentes como a turistas. Su eje creativo gira en torno al contenedor verde, protagonista de las distintas piezas de comunicación, que lanza un mensaje claro: "él tampoco cierra por vacaciones y seguirá disponible durante todo el verano para recoger envases de vidrio".