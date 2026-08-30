Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Relevo obrador TorreroCasademont ZaragozaHeladería Centro ZaragozaParte Médico PogacarMotorland AlcañizHomenaje Supervivientes Belchite
instagramlinkedin

El refugio de Saúl Craviotto en Aragón: el rincón de Huesca al que vuelve cada verano

El medallista olímpico se refugia en la provincia de Huesca, tierra de su abuela María, para conectar con sus raíces y disfrutar de la naturaleza.

Este pueblo aragonés es uno que el piragüista y ganador de MasterChef lleva visitando desde pequeño

Este pueblo aragonés es uno que el piragüista y ganador de MasterChef lleva visitando desde pequeño / Turismo de Aragón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Alloza

El piragüista Saúl Craviotto, deportista español más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos, está acostumbrado a la tensión de la alta competición y a la exigencia física extrema. Sin embargo, cuando necesita desconectar y buscar la calma, el Pirineo aragonés se convierte en su destino predilecto. Tal y como ha mostrado a través de sus redes sociales, el atleta mantiene un vínculo muy especial con Aragón, un auténtico refugio personal y emocional que le permite reencontrarse con sus raíces.

Recientemente, Craviotto ha pasado tiempo en la provincia de Huesca, concretamente en la comarca de La Litera. Este entorno natural privilegiado es mucho más que un simple destino turístico para él, ya que, según lo que él mismo ha confesado, es una tierra que le trae "muy buenos recuerdos de cuando era pequeño".

Esto se debe a que, como ha desvelado el propio piragüista en una de sus más recientes publicaciones en redes sociales, su abuela María es natural de Peralta de la Sal. Un pueblo perteneciente al municipio de Peralta de Calasanz, situado en la comarca anteriormente mencionada. Por lo que se puede apreciar en las imágenes, el policía y ganador de dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos ha decidido pasar tiempo este verano en el pueblo para reconectar con su familia.

La zona perfecta para descansar en familia

El pueblo obtiene su nombre de las antiguas salinas romanas que se encontraban ubicadas en la zona. También es el lugar de procedencia de San José de Calasanz, cuya antigua vivienda está abierta para su visita. Es conocido por ser el fundador de las Escuelas Pías, mejor conocidos como Escolapios, en el siglo XVII. Una asociación de escuelas cristianas que se expandió por todo el mundo.

También se puede encontrar su iglesia parroquial, fechada del siglo XVII y los restos del antiguo castillo que, en su momento, se encontraba ubicado en el pueblo. Los más amantes de la naturaleza y el deporte tienen a su disposición una de las rutas más recomendadas de la zona: la GR 23. Esta une a Peralta de la Sal con Calasanz y supone una actividad interesante para realizar si se pasa por la zona cercana al pueblo.

La localidad, perteneciente al municipio de Peralta de Calasanz, cuenta con unas históricas salinas

La localidad, perteneciente al municipio de Peralta de Calasanz, cuenta con unas históricas salinas / Ayuntamiento de Peralta de Calasanz

El amor de Craviotto por Aragón

Saúl Craviotto no se limita al pueblo de su abuela. El piragüista ilerdense es uno de los muchos amantes de la comarca de La Ribagorza. Ha admitido que lleva desde joven bañándose en el embalse de Barasona. Además, la provincia oscense le ha sido de gran ayuda a la hora de comenzar su carrera en el piragüismo: ha confesado en varias ocasiones que acudía al Congosto de Montrebei cuando era más pequeño para entrenar. También ha competido en Graus, localidad que cuenta con diversos descensos y campeonatos.

Noticias relacionadas

Ha sido tal la gran influencia de la zona en la historia del piragüista que ha publicado un post en sus redes sociales haciendo una receta con productos autóctonos. Para este "risotto a a la aragonesa" ha empleado Longaniza de Graus, el Arroz Brazal, el Aceite de Oliva Virgen Extra de Secastilla, la sal de Naval y el queso Macizo Cotiella, junto a otros de diversos orígenes. Esto ha facilitado que el plato resultante fuera sabroso, intenso y cremoso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia francesa atrapada nueve días en el pantano de La Sotonera: 'Parecía que estábamos en el Titanic
  2. El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera
  3. El refugio de Bertín Osborne en Aragón: un pueblo con restos romanos que eligió para celebrar un hito importante en su carrera
  4. Abre Mac Calamar en Zaragoza: bocatas de calamares para llevar en pleno centro de la ciudad
  5. Un irlandés elogia las autopistas de España a su paso por Zaragoza y se lleva el halago de Óscar Puente: 'Está claro que los de afuera valoran mejor lo que tenemos
  6. Zaragoza suma otro céntrico parque en un pasaje escondido de la ciudad: fue una antigua necrópolis islámica
  7. Últimos días para una histórica clínica de Zaragoza antes de su demolición
  8. Nuevos vecinos, tiendas de siempre: la diversa avenida de Zaragoza que recupera su vigor comercial con nuevas aperturas

Aragón se convierte en la tierra con más huevos de España: casi 8 millones al día

Aragón se convierte en la tierra con más huevos de España: casi 8 millones al día

Cuenta atrás para la vuelta al cole en Aragón: el coste por alumno oscila entre los 500 y los 600 euros

Cuenta atrás para la vuelta al cole en Aragón: el coste por alumno oscila entre los 500 y los 600 euros

Consejos para ahorrar en la vuelta al cole en Aragón: de huir de las marcas a apostar por el comercio local

Consejos para ahorrar en la vuelta al cole en Aragón: de huir de las marcas a apostar por el comercio local

Menos abandonos y más adopciones: así ha vivido el verano el centro de protección animal de Zaragoza

Menos abandonos y más adopciones: así ha vivido el verano el centro de protección animal de Zaragoza

La memoria de la lucha contra el fuego en los cuatro grandes incendios de Aragón: «Hasta hace dos semanas caía ceniza al soplar el aire»

¿Qué votarían hoy los aragoneses en unas hipotéticas elecciones generales?

Un detenido huye por la ventanilla de un coche patrulla en Zaragoza

Un detenido huye por la ventanilla de un coche patrulla en Zaragoza

Miguel Ángel Clavero, sobre el peor verano de incendios en Aragón: «Cuando baje el riesgo comenzaremos a hacer perímetros de protección en los pueblos»

Tracking Pixel Contents