El refugio de Saúl Craviotto en Aragón: el rincón de Huesca al que vuelve cada verano

El piragüista Saúl Craviotto, deportista español más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos, está acostumbrado a la tensión de la alta competición y a la exigencia física extrema. Sin embargo, cuando necesita desconectar y buscar la calma, el Pirineo aragonés se convierte en su destino predilecto. Tal y como ha mostrado a través de sus redes sociales, el atleta mantiene un vínculo muy especial con Aragón, un auténtico refugio personal y emocional que le permite reencontrarse con sus raíces.

Recientemente, Craviotto ha pasado tiempo en la provincia de Huesca, concretamente en la comarca de La Litera. Este entorno natural privilegiado es mucho más que un simple destino turístico para él, ya que, según lo que él mismo ha confesado, es una tierra que le trae "muy buenos recuerdos de cuando era pequeño".

Esto se debe a que, como ha desvelado el propio piragüista en una de sus más recientes publicaciones en redes sociales, su abuela María es natural de Peralta de la Sal. Un pueblo perteneciente al municipio de Peralta de Calasanz, situado en la comarca anteriormente mencionada. Por lo que se puede apreciar en las imágenes, el policía y ganador de dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos ha decidido pasar tiempo este verano en el pueblo para reconectar con su familia.

La zona perfecta para descansar en familia

El pueblo obtiene su nombre de las antiguas salinas romanas que se encontraban ubicadas en la zona. También es el lugar de procedencia de San José de Calasanz, cuya antigua vivienda está abierta para su visita. Es conocido por ser el fundador de las Escuelas Pías, mejor conocidos como Escolapios, en el siglo XVII. Una asociación de escuelas cristianas que se expandió por todo el mundo.

También se puede encontrar su iglesia parroquial, fechada del siglo XVII y los restos del antiguo castillo que, en su momento, se encontraba ubicado en el pueblo. Los más amantes de la naturaleza y el deporte tienen a su disposición una de las rutas más recomendadas de la zona: la GR 23. Esta une a Peralta de la Sal con Calasanz y supone una actividad interesante para realizar si se pasa por la zona cercana al pueblo.

La localidad, perteneciente al municipio de Peralta de Calasanz, cuenta con unas históricas salinas / Ayuntamiento de Peralta de Calasanz

El amor de Craviotto por Aragón

Saúl Craviotto no se limita al pueblo de su abuela. El piragüista ilerdense es uno de los muchos amantes de la comarca de La Ribagorza. Ha admitido que lleva desde joven bañándose en el embalse de Barasona. Además, la provincia oscense le ha sido de gran ayuda a la hora de comenzar su carrera en el piragüismo: ha confesado en varias ocasiones que acudía al Congosto de Montrebei cuando era más pequeño para entrenar. También ha competido en Graus, localidad que cuenta con diversos descensos y campeonatos.

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Ha sido tal la gran influencia de la zona en la historia del piragüista que ha publicado un post en sus redes sociales haciendo una receta con productos autóctonos. Para este "risotto a a la aragonesa" ha empleado Longaniza de Graus, el Arroz Brazal, el Aceite de Oliva Virgen Extra de Secastilla, la sal de Naval y el queso Macizo Cotiella, junto a otros de diversos orígenes. Esto ha facilitado que el plato resultante fuera sabroso, intenso y cremoso.