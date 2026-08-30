¿Qué votarían hoy los aragoneses en unas hipotéticas elecciones generales?

Un año en política es un siglo y un segundo. Un siglo por la cantidad de escenarios que se pueden abrir y un segundo para los partidos, que viven permanentemente en momento preelectoral. El proyecto Poliwave pronostica una amplia victoria de PP y Vox en las próximas elecciones generales, que tienen como fecha límite el 22 de agosto de 2027. Una estimación que tiñe de azul popular casi todo el mapa de España, pero que tiene su impacto político en Aragón. El PP seguiría siendo el partido líder, pero perdería fuerza frente a un Vox al alza. El PSOE, con debacle nacional, resistiría, algo que no podría hacer una izquierda alternativa que quedaría huérfana de representante en el Congreso de los Diputados.

Poliwave presume en de tener "todas las elecciones del mundo en un solo mapa" y refleja sobre el plano las estimaciones de la mayoría de los comicios nacionales que se celebrarán en los próximos tiempos. En el caso español, el proyecto que comanda el usuario @realalbanianpat recopila las principales encuestas realizadas por muchas empresas y publicadas en medios de comunicación desde el inicio de la legislatura hasta las últimas semanas de julio. Ahí se ve la tendencia de ascenseo del bloque de la derecha y la pérdida del espacio a la izquierda del PSOE (Sumar, Podemos), implicado desde hace meses en su reconfiguración para intentar resistir y mantener, a partir del año que viene, un Gobierno de corte progresista.

En Aragón se notaría esa "derechización" de la sociedad española que se prevé en la mayoría de las encuestas y que refleja Poliwave. El PP se quedaría con seis de los trece escaños que le corresponden a la comunidad autónoma y se mantendría como líder, aunque perdería un representante. En el bloque de la derecha el principal beneficiado es Vox, que triplicaría sus resultados y conseguiría dos escaños por la provincia de Zaragoza y un tercero por la de Teruel.

En el bloque de la izquierda, solo existiría el PSOE, según esta conjunción de estimaciones. Los socialistas repetirían los mismos resultados que cosecharon en 2023, cuando Pedro Sánchez logró retener el Gobierno de España gracias a un complicado equilibrio parlamentario. Así, el PSOE obtendría dos escaños por Zaragoza y uno por cada provincia de Huesca y Teruel.

Estimación de Poliwave para las elecciones generales de 2027. / X / @realalbanianpat

El crecimiento de Vox ya se vivió en Aragón hace apenas medio año, en la celebración de las elecciones autonómicas. Entonces, la ultraderecha que lidera Alejandro Nolasco en la comunidad, hoy vicepresidente de la DGA, duplico su presencia en La Aljafería desde los siete sillones hasta los 14. Así, los de Abascal conseguirían quitar un escaño al PP en Teruel y se quedarían con el último de Zaragoza, que en 2023 ganó Sumar Aragón, coalición que representó en origen a Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Podemos.

Precisamente la izquierda alternativa es la gran castigada en esta suma de proyecciones que registra Poliwave. La caída de la imagen de Sumar y la complicadísima remontada de Podemos deja huérfanos a miles de votantes en España, que desde hace meses escuchan propuestas de "unir a la izquierda", como el proyecto que lanzó, pero no materializó, Gabriel Rufián (ERC). En Aragón, las últimas elecciones autonómicas premiaron a CHA (pasó de tres a seis escaños) y reflejaron la confianza en IU (un escaño), pero no en Podemos, que desapareció de las Cortes autonómicas.

Un año hasta las elecciones generales

Las estimaciones a un año vista marcan el camino con el que se llega a los comicios, pero no graban a fuego el resultado que termina saliendo de las urnas. En el caso de 2027, la incógnita de las elecciones generales viene acompañada de las votaciones municipales, que se celebrarán a finales del mes de mayo. Un ingrediente más que, quizá, haga cambiar votos o movilizar electores en los dos meses que, presumiblemente, distanciarán ambos comicios.

Mirando al panorama nacional, algunos partidos tienen trabajo en Aragón hasta entonces. El PP completará antes de que acabe el año su calendario de congresos, con la celebración del autonómico y del que Jorge Azcón saldrá como líder absoluto del partido. A partir de ahí, quizás, comenzarán los populares a elaborar las listas para las generales. En el caso de las municipales, el trabajo en las filas conservadoras está avanzado: el PP ratificó hace semanas a las tres alcaldesas de las capitales de provincia, Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj, como sus números uno para los comicios de 2027.

Más trabajo hay en el PSOE, desde donde no trasciende información sobre quién liderará el proyecto buscará arrebatar las principales alcaldías de la comunidad autónoma al PP, con poder por todo el territorio. Los socialistas, que pierden fuelle a nivel nacional según Poliwave pero no a nivel autonómico, deberán lidiar en la escala municipal con partidos a su izquierda que sí aspiran a ganar presencia en los consistorios.

El caso más curioso es el de Vox. Aunque los de Santiago Abascal fían en la figura de su presidente nacional toda su estrategia de campaña, la situación en Aragón para esos comicios generales es extraña. Su único diputado por Aragón, Pedro Fernández, se dio de baja del partido ultraderechista en agosto de 2024, pero mantiene su acta en el Congreso. En junio de 2025 ratificó su decisión a través de sus redes sociales, por lo que este será su último año en política. Vox deberá buscar, y más si las encuestas prevén un crecimiento, nuevos nombres con los que aspirar a su objetivo de llegar al Gobierno de España.

Los resultados nacionales

El proyecto Poliwave presenta como claro ganador de los comicios nacionales al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que convencería al 32,2% de los votantes, pero se dejaría cuatro escaños. La suma con Vox permitiría llegar a las dos derechas al Gobierno, ya que los de Santiago Abascal atesorarían 64 escaños y un 18,4% del voto.

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El PSOE sufriría desgaste por las tramas de corrupción o su gestión en el Gobierno, dejándose 16 escaños y cayendo hasta los 105 asientos. Sin embargo, el voto progresista buscaría acómodo en Pedro Sánchez, favorecido por la falta de un ente político claro a su izquierda. La encuesta sigue presentando a Sumar, que se deja 21 escaños y apenas conserva una decena. Crecen en el especto progresista Esquerra Republicana y Bildu, sumando un asiento más a sus grupos parlamentarios.