El 90% de los alumnos que hace erasmus rural en la provincia de Zaragoza abandona el municipio al terminar sus prácticas

El 10% de los alumnos que han hecho erasmus rural en la provincia de Zaragoza se ha quedado a vivir en alguno de sus pueblos. Solo el 10% de los que 347 que desde 2018 han formado parte, en territorio zaragozao, de este programa que busca acercar el medio rural a los jóvenes. A estos 35 alumnos se suman apenas unos pocos más del total de los que han realizado prácticas en Aragón gracias a este plan, lo que lleva al informe Prácticas universitarias y empleo cualificado en el medio rural: una evaluación de los Erasmus rurales en España a concluir que esta es una herramienta "prometedora pero no suficiente para generar arraigo".

El informe, elaborado por la cátedra de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) sobre Despoblación y Creatividad, analiza con encuestas de Universa (el Servicio de Orientación y Empleo de la universidad pública aragonesa) los programas de erasmus rural de España. Los datos extraídos son mayoritariamente de Aragón, donde desde que se pusiera en marcha este plan en 2018 han participado al menos 102 jóvenes en Teruel, 305 en Zaragoza y 146 en Huesca. Suman en total 553 respuestas de jóvenes que han participado en algunos de los dos planes que ofrece la comunidad: Desafío, que ofrece prácticas para los que están en los últimos cursos, y Arraigo, que son oportunidades para los egresados.

El informe se ha elaborado con base en las cerca de 700 respuestas obtenidas por parte del alumnado y las 540 por parte de las empresas o administraciones públicas contratantes. En las encuestas, ambas partes (estudiantes y entidades) valoran de forma positiva el programa y lo que este les aporta respectivamente, pero además de luces ven sombras que provocan la falta de arraigo en el medio rural.

En el caso de los alumnos, cuya puntuación media sobre las prácticas es de casi un 9 sobre 10 y que valoran con un 8 de media que el medio rural es un "un buen lugar para vivir", el pero está en las oportunidades que ofrecen los pueblos, sobre todo en lo laboral. Según ha informado Adrián Palacios-Mateo, autor del informe junto a Pablo Delgado, Marina Dotado, Nieves García-Casarejos, los participantes, que en su mayoría ya tenían una vinculación previa con el medio rural (por proceder del mismo, tener familia, etc.), son conscientes de la falta de oportunidades de empleo y su difícil futuro laboral en estos municipios.

Palacios ha indicado que, después de realizar las prácticas, los participantes también ven como "problema" la "falta de infraestructuras" que sufre el medio rural. El informe expone que el principal problema al que apuntan los alumnos es la conexión a internet, que con un 5,4 sobre 10 es el punto que ha obtenido la peor valoración y el que concentra el mayor porcentaje de valoraciones por debajo del 5: un 40,3%.

Por su baja puntuación destacan también los servicios disponibles, la vivienda, el acceso a comercios y la percepción de contar con personas de la misma edad en el entorno. A estos aspectos se suma la oferta de ocio, que aunque es "el aspecto menos problemático", no alcanza una puntuación especialmente alta.

Contratación de erasmus rurales

Estas carencias en servicios a las que apuntan los estudiantes se suman a la mayor parte de las empresas que forman parte del programa no contratarían a los estudiantes que han hecho prácticas con ellas. La puntuación media de las 539 entidades que han respondido a la encuesta es de un 5 sobre posibilidades de ofrecer un contrato permanente, de un 6,02 si fuera temporal.

Vicente Pinilla, director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, ha apuntado que una gran mayoría de las participantes son de titularidad pública (centros de salud, ayuntamientos, etc.), lo que podría explicar estas bajas puntuaciones porque, por un lado, los contratos no dependen de ellas directamente y, por otro, "no tienen capacidad financiera" para emplear a los jóvenes.

Estas conclusiones cogen fuerza al tener en cuenta que las empresas puntúan con un 9,3 sobre 10 el programa, lo que ha llevado a Pinilla a sostener que "debe haber otras políticas públicas que solucionen los problemas del medio rural". Asimismo, el informe concluye que para las empresas las prácticas han servido más "para dar una visión renovada del medio rural que para conocer nuevos candidatos", por lo que estas servirían más como "un elemento para desmitificar el medio rural que como para presentar las oportunidades que residen en él".

Por ramas

Además de influir en la posibilidad de ofrecer contratos, el informe sostiene que el hecho de que la mayoría de las prácticas del erasmus rural se ofrezcan en administraciones públicas o en el sector servicios también explica por qué la mayoría de carreras universitarias que cursan los participantes pertenecen a las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, de Artes y Humanidades y de Ciencias de la Salud.

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Por detrás estarían las carreras de la rama de Ingeniería y Arquitectura (103) y, por último, las de Ciencias (72). El sector agropecuario, apenas representado ya que, según ha indicado Palacios, se englobaría o en Ciencias de la SALUD por Veterinaria o en Ciencias por ingenierías como la agronómica, ofrece pocas prácticas en el medio rural porque se tratan en su mayoría de explotaciones familiares.