"Todos los accidentes son evitables": los sindicatos vuelven a la calle tras la muerte de un trabajador en Sariñena

"Todos los accidentes son evitables". Con esta premisa, UGT y CCOO de Aragón han vuelto este lunes a concentrarse en Zaragoza para denunciar un nuevo accidente laboral mortal en la comunidad. En esta ocasión, el motivo ha sido el derrumbe de una vivienda en obras ocurrido el pasado jueves en Sariñena, que se cobró la vida de un trabajador y dejó heridos a otros dos.

La concentración, celebrada ante el Monumento a la Constitución, forma parte de la respuesta habitual de ambos sindicatos ante los accidentes laborales mortales que se producen en Aragón, con movilizaciones convocadas prácticamente cada vez que una nueva muerte engrosa esta trágica estadística.

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha considerado que lo ocurrido en Sariñena responde a "uno de los patrones clásicos de los accidentes que son evitables" y ha reclamado que se esclarezcan con rigor las circunstancias que provocaron el derrumbe.

Medidas preventivas

"Una casa que va a ser demolida, en la que entran personas y la casa se cae encima, algo ha fallado", ha señalado Pina, que ha advertido de que todavía se desconocen las causas concretas del siniestro. A su juicio, será necesario determinar, entre otras cuestiones, si existía un informe previo sobre el estado del inmueble y si se habían adoptado las medidas preventivas necesarias antes de comenzar los trabajos.

Los sindicatos han trasladado además sus condolencias a la familia, compañeros y amigos del trabajador fallecido y han deseado una pronta recuperación a los dos operarios que resultaron heridos en el derrumbe.

El accidente vuelve a poner el foco sobre la construcción, uno de los sectores con mayor siniestralidad laboral, según recuerdan los sindicatos. El dirigente sindical ha advertido además de que durante los meses de verano aumenta la actividad relacionada con obras, reformas y demoliciones, por lo que considera especialmente necesario extremar las medidas de prevención.

"Las empresas son las responsables de la prevención en cualquier ámbito laboral", ha recalcado Pina, que ha subrayado que cuando se produce un accidente mortal "no hay marcha atrás". En este sentido, ha defendido que la prevención debe implicar a todos los agentes: los sindicatos, a través de la formación y de sus delegados y delegadas de prevención; las administraciones, mediante el control y la inspección, y las empresas, mediante el cumplimiento efectivo de sus obligaciones preventivas.

24 fallecidos en lo que va de año

CCOO y UGT sitúan ya en 24 el número de personas que han perdido la vida en accidente laboral en Aragón en lo que va de 2026, incluida la víctima mortal del derrumbe de Sariñena. Las centrales han revisado su balance anterior después de cotejarlo con las estadísticas oficiales recientemente publicadas por el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) y han incorporado tres accidentes mortales ocurridos durante el mes de julio que no figuraban hasta ahora en su recuento.

Los sindicatos consideran que la evolución de las cifras evidencia la gravedad de la siniestralidad laboral en Aragón y reclaman un refuerzo de las políticas de prevención para evitar que los accidentes vuelvan a cobrarse vidas.

En este sentido, exigen tanto a las empresas como a las administraciones que cumplan con su obligación de identificar y evitar los riesgos laborales y de adoptar todas las medidas preventivas necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores. También reclaman que se garantice el cumplimiento estricto de la legislación en materia de prevención y la participación de las plantillas.

Más medios, información y formación en prevención son otras de las reivindicaciones planteadas durante la concentración, junto con una mayor implicación de empresas y administraciones para evitar que las condiciones inseguras de trabajo desemboquen en nuevos accidentes.

"Máximo rigor y transparencia"

En el caso concreto de Sariñena, CCOO y UGT reclaman "el máximo rigor y transparencia" en la investigación del derrumbe. El objetivo, según los sindicatos, debe ser esclarecer exactamente qué ocurrió, determinar las responsabilidades que correspondan y extraer las conclusiones necesarias para impedir que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Tras las declaraciones ante los medios de comunicación, los representantes sindicales han dado lectura a un manifiesto conjunto y los asistentes han guardado posteriormente un minuto de silencio en memoria de las víctimas.