Centros de datos en Aragón: España quiere atraer más proyectos, pero con nuevas exigencias verdes

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que España necesita ampliar su capacidad de computación y atraer nuevos centros de datos, aunque ha apostado por hacerlo bajo un modelo que garantice criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, resiliencia y soberanía digital.

López se ha pronunciado así durante la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de Ametic, la patronal de la industria digital en España, que tendrá lugar en Santander en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El encuentro reúne, desde este lunes y hasta el miércoles, a los principales actores del ecosistema digital --Administraciones Públicas, empresas, ámbito académico, colegios profesionales, representantes sociales y sociedad civil-- para abordar el reto de compatibilizar el desarrollo tecnológico con el bienestar y promover un crecimiento sostenible e inclusivo.

"Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos: los que son sostenibles, eficientes y soberanos", ha afirmado este lunes López durante su intervención.

El ministro ha subrayado que el Ejecutivo no prevé aprobar una moratoria a estas infraestructuras, sino impulsar una regulación que permita anticiparse a los posibles problemas asociados a su desarrollo y que convierta a España en "ejemplo" en Europa.

"Aquí no se va a aprobar una moratoria. Aquí se va a apostar por los centros de datos y por seguir implementando los centros de datos", ha asegurado.

Regulación "urgente"

López ha recordado que el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación "urgente" de un real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos.

Según ha explicado, el Gobierno está abordando esta norma con el sector y busca que España se sitúe entre los países más avanzados en la aplicación de la directiva europea de eficiencia energética.

La futura regulación incluirá, entre otras medidas, una etiqueta de eficiencia energética o hídrica para estas instalaciones, similar a la que ya existe en los electrodomésticos, así como una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos de soberanía digital.

"Queremos hacer una regulación que nos adelante al problema y que nos haga ser ejemplo", ha señalado el ministro, que ha defendido que el desarrollo ordenado de estas infraestructuras "no es un freno", sino "un sello de distinción para la economía digital española".

Capacidad de cómputo

El titular de Transformación Digital ha ligado el despliegue de centros de datos a la necesidad de multiplicar la capacidad de cómputo de España para impulsar una inteligencia artificial (IA) "útil y competitiva".

"La productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa tecnología es útil, se democratiza y llega a todos, también a las pymes, y no solo a las grandes empresas", ha sostenido.

En este sentido, López ha asegurado que Europa "va a triplicar o cuadruplicar" su capacidad de cómputo en los próximos años y ha reivindicado que España debe reforzar sus infraestructuras digitales para competir en inteligencia artificial.

El ministro ha defendido una inteligencia artificial "humanista, con valores", orientada a modernizar los servicios públicos, mejorar la competitividad empresarial, reforzar la seguridad y proteger los derechos de la ciudadanía.

Renovables y soberanía digital

López ha considerado que España parte de una posición favorable para atraer inversiones en centros de datos, debido a su disponibilidad de energías renovables, sus costes energéticos y su conectividad.

"Hace muchos años apostamos por las energías limpias y acertamos. Hoy España atrae miles de millones de euros de inversión extranjera porque tiene energía limpia y barata y porque tiene la mejor conectividad del mundo", ha destacado.

A su juicio, el objetivo ahora es trasladar esa ventaja al ámbito de los centros de datos. "Hoy vamos a dar ese giro hacia los mejores centros de datos y vamos a acertar", ha afirmado.

El ministro ha señalado que todos los proyectos son "bienvenidos" a España, pero ha precisado que deben desarrollarse "con orden y con calidad". "Queremos que la capacidad de cómputo española destaque y se distinga", ha añadido.

Asimismo, ha situado la soberanía digital como uno de los grandes retos de Europa. En este contexto, ha defendido que el país cuente con infraestructuras propias, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial abierto y una mayor capacidad de supercomputación.

Gigafactoría europea

Por otro lado, López se ha mostrado convencido de que España albergará una de las primeras gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea (UE), un proyecto que movilizará más de 4.000 millones de euros.

"Estoy absolutamente convencido de que la candidatura española va a ser una de las primeras gigafactorías de Europa", ha declarado.

El consorcio público-privado español, integrado por el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, presentará a partir de este mes su candidatura para hacerse con una de las siete infraestructuras de IA europeas.