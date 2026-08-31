Chenoa se deshace en elogios tras su concierto en un pueblo de Aragón: "Qué maravilla de finde mi gente linda"

Chenoa ha tenido un verano repleto de actuaciones. Algunos de sus conciertos han sido en Aragón. Precisamente, uno de los que ponía el broche final a este periodo estival ha sido en la localidad aragonesa de Zuera.

Zuera, en la provincia de Zaragoza, celebraba del 25 al 30 de agosto sus fiestas patronales en honor a San Licer. Unos días llenos de actividades y buen ambiente donde todo aquel que acudió al municipio pudo disfrutar de sus celebraciones.

Entre las diferentes actividades que se podían encontrar en el transcurso de los días había desfiles de peñas, encierros y otras actividades taurinas, ferias, cabalgatas y concursos de carrozas. Sin duda, uno de los grandes atractivos eran las actuaciones musicales. Por los escenarios de Zuera pasaron los Mojinos Escozíos y Chenoa como los grandes reclamos musicales. Pero, además, hubo una amplia variedad de bandas tributos, DJs y orquestas, por ejemplo, un homenaje a Queen.

Chenoa en 'OT 2025' / Prime Video

El concierto de Chenoa en Zuera

El concierto de Chenoa se llevó a cabo el 29 de agosto en el campo de fútbol de tierra y contó con una gran afluencia de público. A lo largo de la jornada hubo otras actuaciones destacables como los Titiriteros de Binéfar o La Banda Sabinera con un espectáculo dedicado a las canciones de Joaquín Sabina.

La cantante, que saltó a la fama tras participar en la primera edición de Operación Triunfo en 2001, ha elogiado al público zufariense a través de sus redes sociales. "Qué maravilla de finde mi gente linda", dice en su publicación. "Agradecida se queda corto Zuera (Zaragoza). Mil gracias a todos los que vinisteis anoche a vernos y compartir un ratito juntos", continúa.

En el post también aprovecha para agradecer a los asistentes de otro de sus conciertos. Concretamente, el celebrado en Alcalá de Henares. "He terminado agosto de la mejor forma con conciertos en Alcalá de Henares y Zuera. Os dejo besos llenos de luz y vamos con ganas a por septiembre, os quiero mucho", concluye.

Su concierto en Pedrola

Su concierto en Zuera no fue el único que ha celebrado este verano en Aragón. Chenoa también actuó en las fiestas de Pedrola. Fue el sábado 15 de agosto en las fiestas del municipio en honor a San Roque. Allí celebró su concierto en el patio del Colegio Cervantes con entrada gratuita para todos los asistentes. La actuación también la compartió en sus redes sociales: "Vaya fin de semana de reencuentros y emociones. Gracias Pedrola y Castelldefels por estos dos conciertos que me llevaré siempre en mí".

Chenoa cierra, así, un verano de actuaciones en Aragón, después de pasar también por Pedrola. Con la llegada de septiembre, la cantante pone rumbo a nuevos conciertos mientras los municipios aragoneses despiden sus fiestas y se preparan para el inicio de un nuevo curso.