Dimite Marta Tejero como directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tres meses después de llegar al cargo

La directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Marta Tejero, ha presentado este lunes su dimisión del mencionado cargo debido a "motivos personales", según han trasladado fuentes del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Ejecutivo aragonés que dirige el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox).

Desde el mismo departamento han agradecido a Marta Tejero "los servicios prestados durante el tiempo que ha estado al frente del IASS, desarrollando una labor en aras a la mejora constante de los servicios sociales de la comunidad autónoma de Aragón".

Así, han destacado que "su gestión fue fundamental para permitir el traslado de las personas mayores que tuvieron que ser desalojadas a consecuencia del incendio forestal en las Cinco Villas a la residencia Mimara en Zaragoza durante el pasado mes de julio". En una escueta nota de prensa, no se ahonda más en los motivos de esta renuncia que se produce apenas tres meses después de ser elegida para el cargo, tomando el relevo de Ángel Val.

Marta Tejero es facultativa superior especialista en Psicología. Cuenta con más de catorce años de experiencia en la Administración Pública. Ha ejercido como psicóloga en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el ámbito de los Servicios Sociales Generales, durante un periodo de cuatro años y seis meses. Posteriormente, ha desarrollado su trayectoria profesional en el Gobierno de Aragón durante más de catorce años, desempeñando diversas funciones, entre las que destacan las de psicóloga en el ámbito de la protección a la infancia y ejercicio de la tutela, psicóloga en los Equipos de Valoración del CAZDA y psicóloga en el Centro de Atención a Menores (CAMP).

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Desde el 3 de octubre de 2025 ostentaba el cargo de Jefa de Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia de Aragón. Asimismo ha sido docente en el Grado de Psicología en la Universidad San Jorge desde el curso académico 2022-2023 hasta el curso 2025-2026, habiendo finalizado recientemente esta etapa docente.