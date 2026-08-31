El encuentro inesperado del presidente Jorge Azcón con el influencer Ceciarmy en Motorland: "Superagradecidos de que hayáis venido aquí"

El influencer Ceciarmy estuvo este pasado fin de semana disfrutando del Gran Premio de Moto GP de Aragón en el circuito de Motorland en Alcañiz. Hasta allí se desplazó para hacer realidad el sueño de Izan, un joven enfermo de cáncer, y mantuvo un inesperado encuentro con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, a pie de pista.

El jefe del Ejecutivo aragonés compartió precisamente a través de sus redes sociales este encuentro, en el que pudo conocer al creador de contenidos y agradecerle su visita a Aragón. También tuvo la oportunidad de saludar al joven Izan, que dio a conocer su caso de cáncer metastásico hace unas semanas y que recibió el cariño y el apoyo del público en el circuito alcañizano.

En un vídeo compartido en las redes sociales del presidente aragonés, Azcón les transmite que "espera que les estén tratando bien" en Aragón y se muestra "superagradecido" porque decidieran ir al circuito aragonés para cumplir el sueño del joven Izan, que era conocer al piloto Marc Márquez, quien volvió a ganar este fin de semana en la pista aragonesa.

También el creador de contenido compartió este fin de semana su visita a Alcañiz, haciéndose eco del caso de Izan y dándole difusión para ayudarle a "seguir adelante".

Noticias relacionadas

"Izan tiene cáncer con metástasis en 25 partes de su cuerpo. En sus redes había contado lo difícil que estaba siendo y que sentía que ya no tenía fuerzas para continuar. Quisimos regalarle un día inolvidable junto a una de sus grandes pasiones: el mundo del motor. Viajamos con él al Gran Premio de MotoGP de Aragón, donde recibió muchísimo cariño, vivió la carrera desde dentro y pudo cumplir el sueño de conocer a Marc Márquez. Esperamos que todo el amor que recibió ese día le dé fuerzas para seguir adelante. Estamos contigo, Izan. Te queremos", escribió Ceciarmy en sus redes sociales.