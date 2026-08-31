Fallece Vicente Canales, referente del desarrollo industrial de Monzón y Aragón

El empresario montisonense Vicente Canales, considerado uno de los referentes del desarrollo industrial de Monzón y Aragón, ha fallecido este lunes a los 85 años.

Canales convirtió el pequeño taller de herrería y reparación de maquinaria agrícola creado por su padre en Monzón (Huesca) en 1935 en uno de los principales grupos metalúrgicos de Aragón, que llegó a superar los 200 trabajadores y a especializarse en soluciones vinculadas al tratamiento y gestión del agua.

A través de distintas firmas y posteriormente marcas como VICAN y STF Filters, el grupo desarrolló sistemas de filtración, conducción y regulación del agua destinados a sector como la industria y el regadío, con una apuesta por la investigación y vanguardia.

La expansión empresarial llevó al grupo a concentrar su actividad en el polígono industrial La Armentera de Monzón, donde tiene su sede principal y unas instalaciones que llegaron a situarse entre las de mayor capacidad del sector en España, llegando a vender a un centenar de países.

Canales también mantuvo una vertiente social vinculada a Monzón mediante su colaboración con iniciativas relacionadas con la Formación Profesional e inserción laboral de jóvenes.

Además, su trayectoria empresarial fue reconocida, entre otros galardones, con el primer Premio Empresa Huesca, de manos del consejero de Industria de entonces, Arturo Aliaga, y con el Premio a la Excelencia de la Cámara de Comercio.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Cinca Medio, Ángel Mas, ha lamentado en declaraciones a EFE su fallecimiento y ha definido a Canales como “un grande, un gran empresario y una excelente persona".

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"Solo puedo resaltar cosas buenas, porque las tenía. Además, me identifico mucho con él porque, aunque éramos profesionales de distinta actividad, tenemos trayectorias parecidas porque procedemos de familias humildes que hemos trabajado mucho para situarnos bien. Era un emprendedor de los de verdad", ha recalcado Mas, al mismo tiempo que ha reconocido la importancia de haber hecho crecer en Monzón una empresa con más de 200 trabajadores.