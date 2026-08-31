La histórica hamburguesería de Zaragoza que factura más que los gigantes de la comida rápida: "Hay niños que nos prefieren antes que McDonald's"

Zaragoza tiene auténticas insignias en cuanto a hostelería se refiere. Bares clásicos en las zonas más concurridas que siguen atrayendo miles de comensales semana a semana con el objetivo de subsistir entre todas las cadenas que van llegando poco a poco y seguir siendo la referencia en su sector. Pese al paso del tiempo, hay locales que siguen llenándose y vendiendo más que empresas multimillonarias extendidas por todo el globo terráqueo.

En una zona tan joven y a rebosar los fines de semana como es la plaza San Francisco siempre sale a la luz el nombre del Nevada. Este mítico negocio que hace esquina con el paseo de Fernando el Católico lleva abierto desde hace casi 70 años y fue uno de los restaurantes pioneros en vender hamburguesas, ya no solo en Zaragoza, sino en toda España.

La terraza del Nevada, en la plaza San Francisco, en una imagen de archivo / Servicio Especial

En una entrevista con Aldo Sorrosal, para su canal de YouTube 'Empresarios INconformistas', el actual gerente de este imperdible en la ciudad, Nacho Lacueva, ha explicado cómo lo vive desde dentro y ha dado detalles, tanto empresariales como económicos, de todo lo que hay detrás de su empresa familiar.

Los quintos que más venden en delivery

Abiertos desde 1957 por los suegros del actual empresario a la cabeza del local, comenta el lavado de cara que tuvo este pequeño negocio del distrito Universidad de apenas 50 m2 de espacio en su interior y una terraza que roza el lleno a la hora de la cena. Aunque si algo le cambió la vida a Nacho y a su mujer fue la llegada de las empresas delivery, sobre todo después de que la pandemia de 2020 azotara a la sociedad.

"Fue a raíz del famoso covid, hubo que adaptarse a nuevos canales de venta o sustitución, porque yo lo veo así. Principalmente solo trabajo con una cadena, con Glovo, y te puedo decir que en torno al 15%-20% de las ventas se hacen a través de ahí. Otro 15%-20% en take away y el resto en el local", explica en esta red social.

Su fama está tan extendida en la ciudad que, según el propio Nacho Lacueva, el Nevada supera "en proporción" a gigantes de la comida rápida y de las hamburguesas. En números y en popularidad. "Si abrieran un McDonald's o un Burger King justo al lado no serviría de nada, daría más valor a mi producto, porque tiene una calidad que creo que es superior a la de este tipo de cadenas y mi clientela es muy fija", asegura el empresario.

Hasta para los públicos de menor edad nota como la balanza se decanta hacia su lado. "De hecho, tengo niños de 5 o 6 años que prefieren Nevada antes que cualquiera de estas dos franquicias", expresa y posteriormente remata con la siguiente afirmación: "Una vez hice un estudio con un amigo y en proporción facturo más que McDonald's".

Desde 1957 y contando

La historia del Nevada también sirve a Lacueva para reivindicar el lugar que ocupa el negocio dentro de la restauración española. Aunque reconoce que no dispone de documentación suficiente para asegurar que fuese la primera hamburguesería del país, sostiene que no ha encontrado otro establecimiento abierto en 1957 que continúe en funcionamiento en la actualidad. Por eso sí se atreve a defender una idea: “Somos la hamburguesería más antigua de España”.

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Y todavía hay otra peculiaridad que, casi siete décadas después, conecta al Nevada con una de las grandes tendencias actuales. Sus hamburguesas siempre han sido finas y alargadas, una forma que nació por pura necesidad al tener que adaptarse al pan de barra que había en aquella época. Una preparación que recuerda inevitablemente a las actuales smashburgers y que lleva a Lacueva a bromear con otra posibilidad todavía más llamativa: que aquel pequeño negocio zaragozano estuviera haciendo algo parecido mucho antes de que el término se pusiera de moda.