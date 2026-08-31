Otra liberalización a la vista: esto se ahorrarán los aragoneses en la autopista a Logroño y Bilbao

Tras la desaparición de los peajes de la AP-2 entre Zaragoza y Barcelona, de lo que se cumplen cinco años este septiembre, los conductores aragoneses tienen ya otra fecha marcada en rojo en el calendario. El próximo 11 de noviembre finalizará la concesión de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao y desaparecerán las barreras en buena parte de una de las autopistas más utilizadas para viajar hacia La Rioja, Navarra y el País Vasco.

La liberalización supondrá un importante ahorro para los usuarios, aunque la autopista no será completamente gratuita. El tramo aragonés, con 135 kilómetros, y los cerca de 70 kilómetros que discurren por La Rioja pasarán a ser libres de peaje al mantenerse bajo titularidad estatal. Así lo ha confirmado el Gobierno, que ha precisado que cada administración competente decidirá, en cambio, el futuro sistema de cobro en el resto del trazado.

Nuevos peajes, pero bajos

El cambio será especialmente significativo para quienes utilizan la AP-68 para desplazarse habitualmente desde Zaragoza hacia Logroño. En la actualidad, el recorrido completo hasta la capital riojana cuesta 20,70 euros para un turismo. Desde el 11 de noviembre, ese viaje quedará íntegramente libre de peaje, al discurrir por los tramos aragonés y riojano que seguirán bajo gestión del Ministerio.

El ahorro también será considerable para los conductores que continúen hacia Bilbao, aunque en este caso habrá que seguir pasando por caja. Actualmente, recorrer los cerca de 300 kilómetros entre Zaragoza y la capital vizcaína cuesta 39,90 euros, una tarifa que sitúa a la AP-68 entre los recorridos de peaje más caros de España.

La incógnita está en cuánto se pagará finalmente por los aproximadamente 120 kilómetros que continuarán bajo gestión vasca y navarra. En Álava, donde ya está decidido que se mantendrá el pago, la Diputación Foral ha apostado por un nuevo sistema sin barreras. Los vehículos circularán bajo pórticos equipados con cámaras que identificarán las matrículas y calcularán automáticamente el importe del trayecto.

El tramo alavés, 3,35 euros

El sistema, conocido como Free Flow, permitirá pagar mediante VIA-T, registro previo asociado a una tarjeta bancaria u otros sistemas habilitados, sin necesidad de detenerse en una cabina. La principal diferencia estará en el precio. La previsión conocida para el tramo alavés, de unos 55 kilómetros, es que los turismos paguen alrededor de 6 céntimos por kilómetro, unos 3,35 euros por recorrerlo completo, frente a los 11,20 euros actuales.

Vizcaya también ha confirmado su intención de incorporar los 24 kilómetros de AP-68 que discurren por su territorio al sistema foral de gestión. De hecho, la Diputación ha anunciado que la incorporación de esta autopista a su modelo permitirá abaratar un 20% los trayectos por la vía a partir del 11 de noviembre, aunque el sistema definitivo y las tarifas concretas siguen siendo claves para calcular el coste completo desde Zaragoza.

Más incierto continúa el futuro del tramo navarro. El Gobierno foral estudia su propio modelo para los cerca de 40 kilómetros que separan Castejón del límite con Aragón. Las primeras opciones planteadas apuntaban incluso a mantener el cobro principalmente para el transporte pesado, una posibilidad que ha generado rechazo en el sector.

El ahorro estimado

Con las decisiones conocidas hasta ahora, el ahorro para un viaje completo Zaragoza-Bilbao será, por tanto, muy notable. Si el coste actual es de 39,90 euros y solo una parte del recorrido continuará siendo de pago, la factura podría reducirse a menos de la mitad y acercarse, según las tarifas que finalmente se aprueben en los territorios vascos y navarro, a una decena de euros.

Noticias relacionadas

Para los aragoneses, la AP-68 seguirá así el camino iniciado por la AP-2 en 2021, aunque con una diferencia fundamental: esta vez las barreras desaparecerán, pero el peaje no lo hará en todo el recorrido. La autopista será gratuita hasta La Rioja y también para buena parte del trayecto hacia Bilbao, pero cruzar hacia el País Vasco seguirá teniendo precio.