Pedro Navarro, diputado nacional del PP por Zaragoza, renuncia al acta y deja la política tras 20 años de trayectoria

Punto y final a la trayectoria política de más de veinte años del diputado del PP por Zaragoza en el Congreso de los Diputados, Pedro Navarro López. Según han confirmado fuentes de su partido y adelantó Heraldo, el político zaragozano deja la política "por motivos profesionales", después de una carrera que se ha mantenido en la primera línea desde hace más de una década, con una trayectoria muy unida a la del actual presidente del partido y del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Según han confirmado fuentes del PP Aragón, Navarro tiene previsto renunciar este lunes "por motivos profesionales" a su acta en el Congreso de los Diputados y pondrá así fin a su etapa en la política activa después de más de veinte años. A su renuncia al acta de diputado nacional se sumará también su salida de las responsabilidades orgánicas que mantenía en la formación conservadora, a nivel nacional y autonómico.

Según ha podido saber este diario, la salida de Navarro al sector privado ha sido una decisión meditada y comunicada al partido hace ya varios meses. Se pone fin así a la carrera política de uno de los nombres destacados del PP en los últimos años.

Además de diputado nacional en las dos últimas legislaturas, Pedro Navarro (Zaragoza, 1977) ha sido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre 2011 y 2019, llegando a ser portavoz adjunto cuando Azcón lideraba el grupo municipal. Después fue su coordinador general de Alcaldía, cuando el propio Azcón tomó posesión como regidor de la ciudad. Antes, entre 2007 y 2011, fue diputado del PP en las Cortes de Aragón, en la última legislatura del gobierno del socialista Marcelino Iglesias. Sus primeros pasos en política comenzaron, como en el caso de Azcón, en Nuevas Generaciones a finales de los años 90.

Azcón, Feijóo, Chueca, Navarro, Celma y Alós, en un mitin del PP en la campaña de las generales de 2023. / Jaime Galindo

Navarro está casado y tiene tres hijos. Es licenciado en Derecho y Máster en Logística por la Universidad de Zaragoza, además de profesor de Sociología.

A nivel orgánico, estaba al frente de la Vicesecretaría de Organización del PP de Aragón y de la Secretaría de Transparencia y Buen Gobierno en la dirección nacional de la formación.

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El escaño que deja Pedro Navarro será ocupado previsiblemente por la siguiente integrante de la candidatura electoral, Mireia Bondía, alcaldesa de Maella, que se sumará a los diputados del PP por Zaragoza Luis María Beamonte y Raúl Cuevas.