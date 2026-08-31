El refugio de Javier Tebas está en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés: 2.100 habitantes y uno de los más bonitos de España

Aunque muchos conocen la figura de Javier Tebas, presidente de La Liga, por su gestión y dirección en el fútbol profesional, poco saben más allá de su faceta en el plano personal. A pesar de no nacer en territorio oscense, se trasladó muy pequeño a la provincia tras regresar sus padres de Costa Rica por motivos laborales. Son muchos rostros conocidos que eligen Huesca y el Pirineo para disfrutar de unas vacaciones relajantes o mantener un refugio alejado del ruido urbano. En el caso de Tebas, su vínculo con el territorio es constante y se ha mantenido a lo largo de los años.

En la actualidad, el dirigente aragonés, elige el valle de Benasque como refugio habitual, un lugar al que está ligado por su paso durante gran parte de su vida y por su residencia en la zona. La combinación entre tradición, paisaje y memoria personal convierte a este enclave pirenaico en el lugar idílico para desconectar del ritmo frenético del fútbol profesional y reencontrarse con la calma de la montaña.

Quién es Javier Tebas

Javier Tebas Medrano, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ejerce desde 2013 el cargo de presidente de La Liga, puesto en el que fue reelegido en 2016, 2019 y, posteriormente, en 2023 por cuatro años más. Su trayectoria dentro de la institución comenzó mucho antes: en 2001 fue elegido vicepresidente de La Liga, iniciando así una carrera de más de dos décadas en la gestión del fútbol profesional español.

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante una charla / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

Su popularidad en Aragón se debe, en parte, a la cercanía que muestra públicamente hacia la provincia de Huesca. Cada año, acude a las Fiestas de San Lorenzo vestido con el traje tradicional del Valle de Benasque, caracterizado por la indumentaria blanca y el pañuelo verde. Para Tebas, según ha señalado en alguna ocasión “lo importante es asistir a la procesión de su ciudad en medio de los conflictos”, una declaración que refleja su vinculación con la ciudad.

La relación de Tebas con Benasque es principalmente de arraigo personal y tradición familiar. Vivió en la provincia desde los cuatro años, cuando sus padres se trasladaron desde Costa Rica, y llegó incluso a presidir la SD Huesca durante cinco años. Entre dos de sus destinos habituales de vacaciones, se encuentran el valle de Benasque y Llanos del Hospital.

Situado en pleno corazón de los Pirineos

Benasque es un pequeño municipio de la provincia situado en pleno corazón de los Pirineos, a 140 kilómetros de la capital y con una población de 2.121 habitantes, situado a 1.138 metros de altitud. La localidad está rodeada por las cumbres más altas de la cordillera, se encuentra entre los Parques Nacionales de Ordesa y Aigüestortes y dentro del Parque Natural Posets-Maladeta.

El Valle de Benasque es considerado uno de los valles más mágicos de los Pirineos por conservar la tradición hasta la actualidad, con calles estrechas e iglesias románicas. Además, la villa es un referente deportivo en España: cuenta con estaciones de esquí catalogadas por muchos como las mejores del país. También, cuenta con el Centro BTT Puro Pirineo, que ofrece numerosas rutas para practicar bicicleta de montaña, así como disfrutar de actividades acuáticas como rafting o descenso de barrancos.

Vista del valle y del municipio de Benasque. / SERVICIO ESPECIAL

Qué ver en Benasque

El casco histórico de Benasque conserva construcciones que permiten entender mejor el pasado de la localidad. El Palacio de los Condes de Ribagorza es uno de los edificios más destacados y una muestra del pasado señorial del municipio. Además, está protegido como Bien de Interés Cultural. Otro de los patrimonios arquitectónicos del municipio es la Iglesia Parroquial de Santa María, cuyo origen se remonta al periodo románico, aunque ha evolucionado con el paso del tiempo.

Reunión Tebas-Laporta

Una de los encuentros que se han producido durante los últimos días ha sido la cena entre Javier Tebas y Joan Laporta, el presidente el Fútbol Club Barcelona.

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Joan Laporta y Javier Tebas, en una asamblea de LaLiga en abril de 2023. / SERVICIO ESPECIAL

Aunque en el pasado sus figuras se ha visto salpicadas por discrepancias públicas que parecían irremediables, actualmente ambos mantienen una relación cordial en la que prima el respeto y el entendimiento institucional.