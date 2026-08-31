Teruel Existe pide abrir comisiones de estudio de los incendios y los centros de datos en las Cortes de Aragón

El portavoz parlamentario de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha propuesto este lunes a la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, crear este curso político comisiones de estudio o investigación sobre los incendios forestales del verano que ahora termina y también en relación a los centros de datos que se están implantando en la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a su reunión con la presidenta del Parlamento aragonés, María Navarro, que ha convocado este lunes a los portavoces de los grupos parlamentarios con motivo del inminente inicio del nuevo curso político en Aragón.

Tomás Guitarte ha insistido en que "el papel institucional de las Cortes no puede verse sobrepasado por la confrontación política que lleva, por decisión de los grupos mayoritarios, a la polarización del debate" porque "eso no es la misión de las Cortes", sino que "los ciudadanos quieren que aquí se trabaje, que aquí se proponga, que se legisle y no que esto acabe siendo un poco más un plató de una tertulia televisiva donde no se profundiza en ninguna problemática real".

Guitarte ha abogado por "caminar hacia un Parlamento abierto, que la participación ciudadana sea una de las características de las Cortes de Aragón". Además, ha mostrado su "preocupación por la deriva política" de esta legislatura, "que se traduce en la ruptura de consensos y de modos de funcionar con los que habíamos venido trabajando desde hace 40 años".

Ha recordado el recorte que sufrió su grupo y el de IU al inicio de la legislatura en términos de financiación y volvió a insistir en que se había roto "una tradición". "Creemos que se está cometiendo un error de principio", ya que "la democracia no es la ley del más fuerte, sino que se caracteriza, precisamente, por dar tiempo y capacidad de participación a los grupos minoritarios". Y ha concluido mencionando "la paradoja de las autopreguntas" de los grupos que conforman el Ejecutivo en las sesiones plenarias de control, lo que para Guitarte es "publicidad encubierta de la acción de Gobierno".

La presidenta de las Cortes, María Navarro, con la portavoz de IU, Marta Abengochea. / Cortes de Aragón

IU pide que "la lucha social" vuelva a "ocupar la calle"

Izquierda Unida Aragón trabajará el curso político entrante para que "la lucha social" y "el tejido social" vuelvan a "ocupar la calle", centrándose, entre otros ejes, en el territorio, los servicios y los derechos. Así lo ha indicado, en rueda de prensa, la coordinadora general y diputada autonómica, Marta Abengochea, quien ha iniciado este lunes la ronda de portavoces parlamentarios, en una reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro.

"Abordamos un curso que va a ser muy intenso" tras un verano que también lo ha sido por los incendios forestales y los accidentes laborales, ha dicho Marta Abengochea, avanzando que IU impulsará la "movilización" en las calles en un momento en el que hay "preocupación" por "la deriva que está tomando" el Gobierno de Aragón, advirtiendo de que se está normalizando el "discurso de odio" desde "los altavoces de las instituciones".

A su juicio, "el PP está secuestrado por las multinacionales, la oligarquía aragonesa y las políticas ultras de Vox", creándose "un desgobierno que afecta a las condiciones materiales de vida de la gente", de ahí su preocupación por la educación, la vivienda, la sanidad y el "raro" clima político creado, ha dicho, por PP y Vox.

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Por otro lado, Abengochea ha comentado que en la próxima Junta de Portavoces, esta semana, volverá a plantear el problema de los grupos minoritarios para desarrollar su labor, por el reparto de subvenciones a los grupos y los tiempos de intervención de PP y Vox, lamentando que "no hay margen de maniobra democrática" para cambiarlo. "Tenemos mucha tarea política pendiente", ha concluido.