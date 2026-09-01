Un agricultor aragonés que vende a pérdidas: "Este año es una ruina tanto en la uva como en el melocotón"

El eslabón más débil de la cadena alimentaria está en el campo. “Estamos llegando a una situación insostebible. Lo que no puede ser es que haya una diferencia del 600% entre el precio de origen y el de destino. La gente dice que va cara la fruta, que si el kilo de melocotones cuesta cuatro euros y medio. Pues a nosotros nos lo están pagando a 50 céntimos”, denuncia Tomás, un agricultor afincado desde hace años en Calatayud cuyo nombre prefiere mantener en secreto.

Hace ya años que trabaja una explotación familiar con cultivos variados, desde el cereal a los frutales, entre los que incluye manzanas y melocotón amarillo, además de viñedos. Por empezar por el final, la uva lleva sin ser rentable desde hace dos años. “Nos acaba de llegar un adelanto de 2.000 euros de la cosecha de uva de 2023. Sí, de 2023. El kilo nos sale 10 a céntimos. Las ventas del vino están muy paradas, el sector está totalmente en crisis y las cooperativas se las ven negras para sacar la producción. Si el coste de producción nos sale a un euro la cepa (unos tres kilos, según el año), estamos yendo a pérdidas totales. Es una ruina”, explica este agricultor aragonés, que se cuestiona “seriamente” si le merece la pena siquiera vendimiar este año.

"Entregamos la fruta sin precio y luego vamos a pérdidas"

Explica Tomás que los pagos están al día, desde el gasoil a la mano de obra y la maquinaria, pero que esas inversiones se hacen a ojos cerrados, porque nadie sabe a qué precio se pagarán. “Entregamos la fruta sin precio y el almacenista de turno, después de haber sufragado tú la mano de obra o el coste de la maquinaria, te dicen a cuánto te van a pagar el kilo. De repente te encuentras con que estás vendiendo tu producción por debajo de lo que te ha costado. Y con esa cara te quedas”, lamenta el veterano agricultor.

En algunos productos, sobre todo los de mayor calidad, en su explotación optan por llevarlos directamente a los mercados centrales de las ciudadades, incluido madrid. “Entre el coste de la caja de cartón, el alveolo (las bandejas de semilleros), el transporte y la comisión del mayorista, la fruta se pone a precio de mineral. Y así no se puede trabajar. Aguantamos porque somos duros y llevamos toda la vida haciendo esto, así que poco podemos reinventarnos”, señala.

La clave está, explica este agricultor de la Comunidad de Calatayud, en llevar a cabo "un reparto prudencial" de los beneficios a través de la cadena de valor. "Eso si queremos que en los pueblos se siga trabajando. Si nada cambia, tendremos que cerrar la persiana", concluye.