Aragón, a la cola en el reconocimiento económico de su Personal Docente Investigador

Los complementos retributivos autonómicos para el Personal Docente Investigador (PDI) del sistema universitario español generan actualmente desigualdades territoriales, donde Aragón se sitúa a la cola del conjunto nacional, según el informe elaborado por UGT Unizar 'Complementos autonómicos PDI en España'.

El sindicato ha destacado que Aragón presenta una de las cuantías más bajas, con el máximo nivel de exigencia profesional, de manera que la brecha salarial supera los 12.500 euros anuales respecto a Cataluña y Navarra, los territorios con mejores condiciones; 8.400 con Euskadi y 6.200 euros respecto a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

A diferencia de la mayoría de comunidades, que regulan estos complementos mediante decreto, con cuantías fijadas por mérito que aumentan con el IPC, en Aragón depende de contratos-programa con una financiación global que no tiene en cuenta el aumento del número de profesores ni de méritos obtenidos, ni del coste de la vida.

En consecuencia, la cantidad nominal percibida por un profesor disminuye con el tiempo, una reducción que UGT cifra en 680 euros anuales desde 2021.

En definitiva, los resultados revelan para el sindicato una realidad preocupante, donde el reconocimiento económico de esta actividad académica depende más de la comunidad autónoma donde se ejerza que de los méritos obtenidos.

Así, mientras que en Aragón el techo retributivo es de 5.670 euros anuales para la máxima exigencia (6 sexenios y 2 méritos docentes), en comunidades como Navarra se alcanzan los 18.162 euros, en Cataluña los 19.990 y en Euskadi los 14.150 euros por trayectorias equivalentes.

Solo hay dos comunidades cuya cuantía máxima es inferior a Aragón, que son algunas universidades de Madrid y Castilla y León, pero en estas la cuantía es prácticamente independiente de los méritos individuales. Según UGT, en Aragón, con el requisito mínimo de méritos se cobra mucho menos.

Existen comunidades en las que las cuantías máximas se incrementan cuando se acreditan méritos de gestión académica, como Cataluña, Galicia, Canarias, Asturias y Castilla y León, que pueden elevarlas entre 500 y 3.100 euros anuales.

La propuesta de UGT es la de un modelo de financiación regulado por un decreto, como ocurre en la gran mayoría de las comunidades, que garantice seguridad jurídica, para no depender de los contratos-programa plurianuales.

También, criterios consolidables y progresivos, similares a los quinquenios y sexenios estatales, y financiación estable y estructural que se integre en el Capítulo I del presupuesto de la Universidad de Zaragoza.

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La iniciativa de UGT incluye cuantía fija por mérito, con el blindaje mediante decreto y que se actualice con el IPC, además de una equiparación que reduzca la brecha con el resto del sistema universitario, se reconozca el buen hacer del PDI aragonés y que pueda evitar la fuga de talento.