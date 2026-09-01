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Aragón registra 64 muertes atribuibles al calor en agosto, el segundo mayor dato desde 2015

Desde que se activó el Plan Calor 2026 se estima que han fallecido 5.234 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas

Termómetro con 41º en Plaza de Basilio Paraíso, Zaragoza.

Termómetro con 41º en Plaza de Basilio Paraíso, Zaragoza. / Europa Press

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

España ha registrado 2.149 muertes asociadas a las altas temperaturas en agosto, 35 menos que en el mismo mes del año pasado, cuando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estimó 2.184 fallecimientos. 64 de estos fallecimientos se dieron en Aragón.

Según las estimaciones de MoMo, supone el segundo mayor dato para agosto desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, siendo tan solo superado por la citada cifra de 2025. En cuanto al perfil de los fallecidos en el mencionado periodo de tiempo, 1.283 fueron mujeres y 866, hombres. La mayoría, 2.064, tenían más de 65 años y, entre estos, 1.285 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes (1.164) asociadas al calor, seguida de Comunidad Valenciana (227), Andalucía (138), Castilla y León (l97) y Canarias (80).

A estas le siguen Galicia (70), País Vasco (66), Aragón (64), Castilla-La Mancha (56), Madrid (53), Navarra (45), Cantabria (32), Murcia (19), Asturias (19), Extremadura (10), La Rioja (5), Baleares (2) y Melilla (1). En Ceuta, el sistema no estima fallecimientos por esta causa.

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Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 5.234 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. A las 2.149 estimadas durante agosto, hay que sumar las 123 de mayo -contabilizadas a partir del día 22-, las 937 de junio y las 2025 de julio.

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